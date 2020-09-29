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HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye'den vazgeçmiyor.... 400 milyon dolarlık lüks yatıyla 2 aydır Bodrum'da...
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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 29 Eylül 2020 - 17:59 | 

Türkiye'den vazgeçmiyor.... 400 milyon dolarlık lüks yatıyla 2 aydır Bodrum'da...

Bodrum’da gelen Rus oligarklar mavi sulardan vazgeçmiyor. Rus iş adamı Andrei Skoch, yaklaşık 2 aydır milyon dolarlık “Madame Gu” isimli yatıyla Bodrum’da tatil yapıyor.

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