Türkiye'den en çok konut satın alan ülkeler açıklandı! Listede çok şaşıracağınız milletler var
Türkiye İstatistik Kurumu konut satış rakamlarını açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,8 oranında artarak 113 bin 615 oldu. İşte Türkiye'den konut satın alan ülkeler...
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Türkiye'ye olan ilgi farklı ülkelerden gelmeye devam ediyor. Yabancıların Türkiye'den konut satın alma verileri de konut satış istatistikleriyle birlikte açıklandı. İşte Türkiye'den konut alan ülkeler...
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Konut satışlarında, İstanbul 21 bin 251 konut satışı ve yüzde 18,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 bin 989 konut satışı ve yüzde 10,6 pay ile Ankara, 7 bin 212 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 11 konut ile Ardahan ve 38 konut ile Bayburt oldu.
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Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 artarak 3 bin 907 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2020'de ilk sırayı bin 875 konut satışı ile İstanbul aldı.
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İstanbul ilini sırasıyla 762 konut satışı ile Antalya, 235 konut satışı ile Ankara, 163 konut satışı ile Bursa ve 128 konut satışı ile Yalova izledi.
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Yabancılara konut satışı 2018 yılının ocak ayında 1742'yken bu rakam 2019'un ocak ayında 3 bin 168'e çıkıyor. 2020 yılında ise yabancıların Türkiye ilgisi devam ederek 3 bin 907'ye yükseliyor.
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Ülke uyruklarına göre konut satış istatistiklerine bakıldığında ise birçok ülkenin Türkiye'den konut aldığı görülüyor. Ocak ayı verilerine göre işte uyruklara göre en çok konut satışı yapılan ülkeler...
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İsveç'ten 55 kişi Türkiye'den konut aldı. Öte yandan 56 konut satın alımıyla bir ön sırasında Ukrayna yer alıyor.
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Ukrayna'nın hemen peşinde ise Türkmenistan bulunuyor. Türkmenistan vatandaşları Türkiye'den tam 59 konut satın aldı. Kazakistan vatandaşları ise 65 konut satın alarak Türkmenistan'ın önüne geçiyor.
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İngiltere de Türkiye'den konut alan ülkelerden. İngiltere'den toplam 72 kişi Türkiye'den konut satın alırken Libya'dan ise toplam 78 kişi Türkiye'den konut satın alımı gerçekleştirdi.
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Çin'den konut alanların sayısı Libya vatandaşlarıyla aynı. Çin'den de 78 konut alımı gerçekleşti. Çin'in hemen önünde Mısır yer alıyor. Verilere göre Mısır vatandaşları Türkiye'den toplam 82 konut satın aldı.
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Yine 82 konut satan alan bir ülke karşımıza çıkıyor. Bu ülke ise Lübnan. Lübnan'ın hemen önünde ise Azerbaycan yer alıyor. Azerbaycan vatandaşları Türkiye'den toplam 99 konut satın aldı.
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Filistin vatandaşları 101 konut satın alırken, hemen önündeki Ürdün vatandaşlarının 107 konut satın aldığı görülüyor.
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Suudi Arabistan da Filistin ve Ürdün'e yakın bir rakamda konut satın aldığı listede belirtilmiş. Suudi Arabistan vatandaşları Türkiye'den toplam 110 konut satın alımı gerçekleştirmiş.
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Kuveyt vatandaşları Türkiye'den 121 konut satın alırken, 133 konut satın alımıyla Alman vatandaşları öne geçiyor.
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Listede Almanya'nın önünde ise Yemen yer alıyor. Yemen vatandaşlarının Türkiye'den toplam 142 konut satın aldığı görülüyor.
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Afganistan vatandaşları Türkiye'den 204 konut satın alırken, turizmde de ülkemizi seçen Rusların Türkiye'den toplam 254 konut satın aldığı görülüyor. Rusya bu rakamla üçüncü sırada yer alıyor.
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İkinci sırada ise İran yer alıyor. İran vatandaşları diğer ülkelere satın aldıkları konut sayısı ile fark atıyor. Toplam 678 konut satın alımı gerçekleştirildiği listede görülüyor.
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İlk sıraya oturan Irak vatandaşlarının ise yine yüksek bir rakamla 739 ile Türkiye'den konut satın alımı gerçekleştiği görülüyor.