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Ekonomi
Haber Giriş: 19 Mayıs 2020 - 09:06,

Türkiye'den en çok konut alan ülkeler belli oldu! İlk sıradaki resmen fark attı

EVA Gayrimenkul Değerleme, yabancı yatırımcıların 2019 yılı 1. çeyrek dönemi ile 2020 yılı 1. çeyrek döneminde Türkiye’de gerçekleştirdikleri gayrimenkul alımlarını inceledi.

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1
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Tapu yabancı işler daire başkanlığı verilerine göre; 2019 yılı 1. çeyreğinde 1 milyon 898 bin 694 metrekare olan yabancıların gayrimenkul edinimleri 2020 yılı aynı döneminde 3 milyon 035 bin 199 metrekare ulaştı.

2
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Konut satışı özelinde baktığımızda ise TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; adet bazında, 2020 1. çeyrek sonu itibariyle Türkiye genelinde, toplam 10 bin 948 adet konut satıldı. Bu rakamla, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 13.8’lik bir artış sağlandı.

3
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Tüm gayrimenkul cinsinden en çok tercih edilen iller özelinde alımlara baktığımızda ise toplam hisseye isabet eden yüz ölçümü bazında 2020 yılı ilk çeyreğinde yabancıların gayrimenkul yatırımlarında en çok tercih ettiği il Konya olurken, Konya ilini sırası ile Manisa, İstanbul, Antalya, Edirne, Sakarya, Denizli, Muğla, Aksaray ve Bursa izledi.

42020’nin ilk 3 ayında yabancıya satış
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2020’nin ilk 3 ayında yabancıya satış

Toplam

Toplam hisseye isabet eden yüzölçümü (M2): 3.035.199

Toplam kişi sayısı: 13.581

5
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Ülke: ABD

Toplam hisseye isabet eden yüzölçümü (M2): 101.794

Toplam kişi sayısı: 140

6
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Ülke: İran

Toplam hisseye isabet eden yüzölçümü (M2): 125.543

Toplam kişi sayısı: 2405

7
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Ülke: Mısır

Toplam hisseye isabet eden yüzölçümü (M2): 138.226

Toplam kişi sayısı: 282

8
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Ülke: Afganistan

Toplam hisseye isabet eden yüzölçümü (M2): 143.244

Toplam kişi sayısı: 875

9
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Ülke: Katar

Toplam hisseye isabet eden yüzölçümü (M2): 190.876

Toplam kişi sayısı: 143

10
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Ülke: Irak

Toplam hisseye isabet eden yüzölçümü (M2): 195.947

Toplam kişi sayısı: 2341

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Ülke: Dominika

Toplam hisseye isabet eden yüzölçümü (M2): 231.449

Toplam kişi sayısı: 13

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Ülke: Suudi Arabistan

Toplam hisseye isabet eden yüzölçümü (M2): 295.127

Toplam kişi sayısı: 274

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Ülke: Filistin

Toplam hisseye isabet eden yüzölçümü (M2): 295.305

Toplam kişi sayısı: 307

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Ülke: Ürdün

Toplam hisseye isabet eden yüzölçümü (M2): 534.805

Toplam kişi sayısı: 370

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