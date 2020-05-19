Türkiye'den en çok konut alan ülkeler belli oldu! İlk sıradaki resmen fark attı
EVA Gayrimenkul Değerleme, yabancı yatırımcıların 2019 yılı 1. çeyrek dönemi ile 2020 yılı 1. çeyrek döneminde Türkiye’de gerçekleştirdikleri gayrimenkul alımlarını inceledi.
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1
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Tapu yabancı işler daire başkanlığı verilerine göre; 2019 yılı 1. çeyreğinde 1 milyon 898 bin 694 metrekare olan yabancıların gayrimenkul edinimleri 2020 yılı aynı döneminde 3 milyon 035 bin 199 metrekare ulaştı.
2
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Konut satışı özelinde baktığımızda ise TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; adet bazında, 2020 1. çeyrek sonu itibariyle Türkiye genelinde, toplam 10 bin 948 adet konut satıldı. Bu rakamla, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 13.8’lik bir artış sağlandı.
3
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Tüm gayrimenkul cinsinden en çok tercih edilen iller özelinde alımlara baktığımızda ise toplam hisseye isabet eden yüz ölçümü bazında 2020 yılı ilk çeyreğinde yabancıların gayrimenkul yatırımlarında en çok tercih ettiği il Konya olurken, Konya ilini sırası ile Manisa, İstanbul, Antalya, Edirne, Sakarya, Denizli, Muğla, Aksaray ve Bursa izledi.
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2020’nin ilk 3 ayında yabancıya satış
Toplam
Toplam hisseye isabet eden yüzölçümü (M2): 3.035.199
Toplam kişi sayısı: 13.581
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Ülke: ABD
Toplam hisseye isabet eden yüzölçümü (M2): 101.794
Toplam kişi sayısı: 140
6
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Ülke: İran
Toplam hisseye isabet eden yüzölçümü (M2): 125.543
Toplam kişi sayısı: 2405
7
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Ülke: Mısır
Toplam hisseye isabet eden yüzölçümü (M2): 138.226
Toplam kişi sayısı: 282
8
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Ülke: Afganistan
Toplam hisseye isabet eden yüzölçümü (M2): 143.244
Toplam kişi sayısı: 875
9
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Ülke: Katar
Toplam hisseye isabet eden yüzölçümü (M2): 190.876
Toplam kişi sayısı: 143
10
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Ülke: Irak
Toplam hisseye isabet eden yüzölçümü (M2): 195.947
Toplam kişi sayısı: 2341
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Ülke: Dominika
Toplam hisseye isabet eden yüzölçümü (M2): 231.449
Toplam kişi sayısı: 13
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Ülke: Suudi Arabistan
Toplam hisseye isabet eden yüzölçümü (M2): 295.127
Toplam kişi sayısı: 274
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Ülke: Filistin
Toplam hisseye isabet eden yüzölçümü (M2): 295.305
Toplam kişi sayısı: 307
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Ülke: Ürdün
Toplam hisseye isabet eden yüzölçümü (M2): 534.805