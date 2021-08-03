MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTürkiye'deki yangınlardan son fotoğraflar yürek burktu
GeriGündem Türkiye'deki yangınlardan son fotoğraflar yürek burktu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA - AA
Haber Giriş: 03 Ağustos 2021 - 11:28 | 

Türkiye'deki yangınlardan son fotoğraflar yürek burktu

Türkiye'nin orman yangınlarıyla savaşı aralıksız devam ediyor. Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde alevler gece altı mahalleye sıçradı. Manavgat'ta dağlık ve etrafı tamamen ormanlık olan Kızıldağ Mahallesi'ndeki bütün evler tahliye edildi. Bölgede 4 milyon euroluk güneş enerji santralinin olduğu bölge de alevler içerisinde kaldı. Sabah saatlerinde Marmaris, Köyceğiz, Milas, Bodrum ve Kavaklıdere'deki yangınlara havadan müdahale başladı. İşte Bodrum, Manavgat, Gündoğmuş, Marmaris ve Milas'ta devam eden yangınlarda son durum...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları, 7'nci gününe girdi. Manavgat yangını ilçenin batısında Beydiğin, Sırtköy, Çardak ve Kızıldağ mahallelerinde sürüyor. Doğuda Gebece ve Ahmetler mahallerindeki yangın kontrol altına alındı, fakat soğutma çalışmaları yapılamadı. Gündoğmuş'ta ilçe merkezinin tahliyesine neden olan yangın ise merkezden uzaklaştı, sarp arazide devam ediyor.

2

Manavgat yangını ilçenin batısında Beydiğin, Sırtköy, Çardak ve Kızıldağ mahallelerinde sürüyor. Dün öğleden sonra Beydiğin ve Sırtköy mahallelerinde etkili olan yangın, akşam saatlerinde büyük bir ormanlık alanı yok ederek Kızıldağ Mahallesi'ne ulaştı. Havanın kararmasıyla birlikte vatandaşlar, yangının önünü kesmek için iş makineleri ve elektrikli testerelerle ağaç kesimi yaparak, yangının geleceği bölgeyle yerleşim merkezi arasında tampon bölge oluşturmaya çalıştı.

3

Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına gece de devam edildi. Karadan yapılan müdahaleye sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da destek verildi. Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan, Senir Mahallesi ve çıkışındaki Ümütlü Mahallesi'nde devam eden yangın dün ilçe merkezini tehdit edince 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş tedbir amaçlı boşaltıldı. Yoğun hava müdahalesi sonrasında ilçe merkezine yaklaşan alevler söndürüldü. Rüzgarın etkisiyle anlık olarak bazı bölgelerde etkili olan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kısmen kontrol altına alındı. Ekipler, yangın olan bölgelerde söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

4RAFTİNG MERKEZİNİ TEHDİT EDİYOR

RAFTİNG MERKEZİNİ TEHDİT EDİYOR

Kızıldağ Mahallesi'ndeki ormanlık alanları da yok eden yangın Çardak'a doğru ilerlerken, dünyaca ünlü rafting merkezi Beşkonak bölgesini de tehdit etmeye başladı. Beşkonak'taki Köprülü Kanyon'da bulunan rafting işletmecileri işletmelerini kapatıp, faaliyetlerini durdurarak tüm çalışanlarıyla birlikte yangının önünü kesebilmek için bölgeye geldi. Raftingcilerin içinde Sudan, Gine gibi Afrika ülkeleri ve bazı Avrupa ülkelerinden Antalya'ya üniversite eğitimi için gelip yaz döneminde çalışan öğrenciler de bulunuyor. Rafting çalışanları ellerinde kazma, kürek, elektrikli testere ve baltalarla yangının Taşağıl, Beşkonak bölgesine ilerlemesine engel olmak için Çardak ve Kızıldağ ile Beydiğin aralarındaki bölgelerde iş makinaları ve bölge halkının da tampon bölgeler oluşturduğu çalışmalara katıldı.

5

Bölgedeki rafting işletmecilerinden Bekir Ünal, "İşletmelerimizi üç gündür kapattık. Yangın bölgesine hem su ve erzak hem fiziksel olarak yardımda bulunuyoruz. Şu anda tampon bölge oluşturuyoruz, yanımızdaki çalışan personelleler ile birlikte bölgede çalışıyoruz. Yangınla mücadeleye faydamız olsun. Sudan, Gine ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen arkadaşlarla yangına yardım ediyoruz" dedi.

6

MANAVGAT

7

MANAVGAT

8MANAVGAT

MANAVGAT

9

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çardak Mahallesi yakınlarındaki orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

10

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çardak Mahallesi yakınlarındaki orman yangınına müdahale ediliyor. Yangını takip eden gazeteciler, zaman zaman zor anlar yaşıyor.

11

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çardak Mahallesi yakınlarındaki orman yangınına müdahale ediliyor. Yangını takip eden gazeteciler, zaman zaman zor anlar yaşıyor.

12

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çardak Mahallesi yakınlarındaki orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

13

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çardak Mahallesi yakınlarındaki orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

14

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çardak Mahallesi yakınlarındaki orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

15

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

16

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangınına da havadan e karadan müdahale sürüyor.

17

Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 3 gün önce başlayan orman yangını Ören Türkevleri, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri ile Bodrum'un Aşağı Mazı, Yukarı Mazı mahallelerinde etkili oluyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi