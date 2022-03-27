Türkiye'de saatler ileri mi alındı 2022? Yaz saati uygulaması var mı? Avrupa yaz saati uygulamasına geçiş yaptı

Yaz saatine geçilip geçilmediği, Türkiye'de kafa karışıklığına neden oldu. 27 Mart Pazar gecesi Avrupa ülkelerinde yaz saati uygulaması kapsamında saatler gece 02.0'da bir saat ileri alındı. Türkiye'de ise bazı cihazların saatlerinin otomatik olarak ileri alınmasıyla Türkiye'de güncel saatler merak konusu oldu. 2016 yılında başlayan uygulama ile Türkiye’de ise yaz saati uygulaması olmadığı için saatler ileri alınmadı.
Böylece Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka ile Türkiye arasındaki saat farkı ikiden bire, İngiltere ile olan saat farkı ise üçten ikiye inecek.
Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan yaz saati uygulamasının yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı.