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Türkiye'de saatler ileri mi alındı 2022? Yaz saati uygulaması var mı? Avrupa yaz saati uygulamasına geçiş yaptı

#Yaz Saati#Avrupa#Türkiye

Şuan saat kaç? ve Türkiye'de saatler ileri mi alındı? soruları yaz saati uygulamasına geçen ülkeler ile beraber gündeme geldi. Gün ışığından daha fazla yararlanmak için her yıl uygulanan yaz saati uygulaması Avrupa’da 26 Mart'ı 27 Mart'a başlayan gece başladı. Öte yandan Türkiye'de saatlerin değişip değişmediği de otomatik saatlerin cihazlarda devreye girmesi ile öne çıkan konulardan oldu. Türkiye’de 7 Eylül 2016 tarihi itibariyle yaz uygulaması sürekli hale getirilmişti. İşte, Türkiye'de yaz saati uygulaması hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4Türkiyede saatler ileri mi alındı 2022 Yaz saati uygulaması var mı Avrupa yaz saati uygulamasına geçiş yaptı

Yaz saatine geçilip geçilmediği, Türkiye'de kafa karışıklığına neden oldu. 27 Mart Pazar gecesi Avrupa ülkelerinde yaz saati uygulaması kapsamında saatler gece 02.0'da bir saat ileri alındı. Türkiye'de ise bazı cihazların saatlerinin otomatik olarak ileri alınmasıyla Türkiye'de güncel saatler merak konusu oldu. 2016 yılında başlayan uygulama ile Türkiye’de ise yaz saati uygulaması olmadığı için saatler ileri alınmadı.

2/4Türkiyede saatler ileri mi alındı 2022 Yaz saati uygulaması var mı Avrupa yaz saati uygulamasına geçiş yaptı

Böylece Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka ile Türkiye arasındaki saat farkı ikiden bire, İngiltere ile olan saat farkı ise üçten ikiye inecek.

3/4YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR

YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır.

4/4TÜRKİYEDE YAZ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLADI

TÜRKİYE'DE YAZ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLADI?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan yaz saati uygulamasının yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı.

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#Yaz Saati#Avrupa#Türkiye