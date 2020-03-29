Türkiye’de saatler ileri alınıyor mu? Türkiye’de saat kaç?
Avrupa’da gün ışığından daha fazla yararlanmak için 29 Mart Pazar günü yaz saati uygulaması başlıyor. Ekim ayında bir saat geri alınan saatler, pazar gece yarısı saat 02.00’de bir saat ileri alınacak. Peki, Türkiye’de yaz saati uygulamasına geçildi mi, saatler ileri alınıyor mu? Türkiye’de saat kaç?
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Avrupa Birliği ülkeleri bugün itibariye yaz saati uygulamasına geçti. Avrupa Birliği (AB) de yaz ve kış saat uygulamasına son vermeyi planlıyor. Geçen yıl Avrupa Parlamentosu’nda (AP) farklı saat uygulamasından vazgeçmek için yapılan oylama 192 ret oyuna karşı 410 oyla kabul edilmişti. Yaklaşık bir yıldır üye ülkeler kararı tartışıyor. Ancak AB, 2021 yılında uygulamanın son bulmasını planlıyor. Peki, Türkiye’de saatler ileri alınıyor mu?
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Türkiye’de ise yaz saati uygulaması olmadığı için saatler ileri alınmayacak.Bakanlar Kurulu'nun aldığı, 7 Eylül 2016 tarihinde Resmi gazete'de yayımlanan kararıyla, 30 Ekim'den itibaren, saatlerin 1 saat geri alınmasına son verilerek, yaz saati kalıcı hale getirilmişti. Böylece 1973'ten bu yana her yıl, Mart'ta 1 saat ileri alınan saatlerin, Ekim'de bir saat geri alınması uygulamasına son verilmiş zaman GMT+3 diliminde sabitlemiş olmuştu.
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Uygulama ile Türkiye'nin Ortadoğu ve bazı Afrika ülkeleriyle saat farkı ortadan kalkmış, Avrupa ülkeleriyle saat farkı 1 saatten 2 saate, İngiltere ile de 2 saatten, 3 saate çıkmıştı.
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TÜRKİYE’DE SAAT KAÇ?
Türkiye’de saatler geri alınmadı. Doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz.