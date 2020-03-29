Türkiye’de saatler ileri alınıyor mu? Türkiye’de saat kaç?

Türkiye’de ise yaz saati uygulaması olmadığı için saatler ileri alınmayacak.Bakanlar Kurulu'nun aldığı, 7 Eylül 2016 tarihinde Resmi gazete'de yayımlanan kararıyla, 30 Ekim'den itibaren, saatlerin 1 saat geri alınmasına son verilerek, yaz saati kalıcı hale getirilmişti. Böylece 1973'ten bu yana her yıl, Mart'ta 1 saat ileri alınan saatlerin, Ekim'de bir saat geri alınması uygulamasına son verilmiş zaman GMT+3 diliminde sabitlemiş olmuştu.