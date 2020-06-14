Türkiye'de ilk ve tek... 180 metrekarelik atölyede üretiyor!

"Genellikle yurt içine çalışıyoruz ama yavaş yavaş yurt dışından da talep gelmeye başladı. Şimdilik 180 metrekarelik atölyede üretiyoruz ama gelecekte bu alan bize yetmeyecek. Ayrıca Türkiye’de daha önce yapılmamış olan ve projesi hazır 4- 5 çalışmamız bulunuyor. Bunları şimdilik söylemezsek daha iyi olur. Sürpriz olsun. Bugüne kadar 30 otomobil ürettik. 7 araç daha üreteceğiz. Ayrıca ertelenen 12 siparişimiz var. Tekne yapımında kullanılan, elyaf ve polyester karışımı olan fiber malzeme kullanıyoruz. Müşterilerimiz jet-ski’lerini getirdiği zaman motorunu bizim yaptığımız otomobile aktarıyoruz. Jetlerin kabuklarını ise kendilerine iade ediyoruz. Böyle bir üretimde alıcıya otomobil 35 bin TL’ye mal oluyor. Jet-ski’leri yoksa ve anahtar teslim araç istedikleri zaman bu rakam 60- 70 bin arasında değişiyor. Tabi ki jetin yaşına bağlı olarak fiyatlarda oynama olabiliyor. Şu ana kadar 110 ve 130 beygir olmak üzere 2 çeşit motor taktık. 110 beygirde kara hızıyla 80 kilometre hıza çıkabiliyoruz. 130 beygirde ise 100 km hız yapabiliyor. Bizim hedeflerimiz büyük."