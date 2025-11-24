×
Türkiye'de ilk olacak! Kayseri'de yerin altından çıkarıldı: Yeniden ayağa kaldırıyorlar! 'Farklı farklı ailelere ait örnekler var'

Kayseri'de Yamula Barajı kıyısındaki 7,5-7,7 milyon yıllık hayvan fosillerini, antropologlar yeniden ayağa kaldırıyor. Merkezde ayaklandırılan fosiller ve replikaları ise yapımı devam eden Türkiye'nin ilk ‘Paleontoloji Müzesi'nde sergilenmeye hazır hale getiriliyor.