Türkiye'de ilk olacak! Kayseri'de yerin altından çıkarıldı: Yeniden ayağa kaldırıyorlar! 'Farklı farklı ailelere ait örnekler var'

Daha önce yapılan ayaklandırma çalışmalarıyla bugünün ayaklandırma çalışmalarını da kıyaslayan Dağ, "Aslında biz ilk ayaklandırma örneklerinde kalıp alma mantığıyla başlamıştık. Orijinal fosilin silikonla kalıbını alıp özel kimyasallarla beraber içine döktüğümüz malzemeyle ürünü ortaya çıkarıyorduk. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın destekleriyle teknolojik olarak bir tık daha ileriye gittik ve tarama cihazları aldık.

Bu cihazlarla kazıda bulduğumuz orijinal parçaları tarayarak 3D yazıcılarla ayaklandırma işlemlerine başladık. Bu 3D yazıcılarla çıkan örnekler büyük avantaj sağladı. Biz, bu fosilleri bulduğumuz zaman tamamını bulamıyoruz. Belli kısımlarını buluyoruz. Bu tarama cihazı ve kullandığımız programlar örneğin; zürafanın belli başlı örneği var. Ön kol kemiği mevcuttu. Bazı programlarda ayna yöntemi ile ön kolunu taradıktan sonra aynı ön kolun diğer tarafını çok rahat şekilde 3D yazıcılarla ortaya çıkarabiliyoruz. Bu da bizi rahatlatıyor. Yaptığımız çalışmalarda orijinal boyutuna yakın bir şekilde veri sunuyor ve bu şekilde ayaklandırmayı tamamlıyoruz" ifadelerini kullandı.