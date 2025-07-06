Türkiye'de ilk! Aile hekimliklerinde yeni dönem başladı: Kas ağrısı, migren ve psikolojik rahatsızlıklarda etkili oluyor

Aile Hekimi Dr. Osman Mollaoğlu ise 2021 yılında Ankara Lokman Hekim Üniversitesi'nde akupunktur eğitimi aldığına değinerek, şunları kaydetti:
"Prof. Dr. Cemal Çevik hocamızın ekibiyle aldığım eğitim sonrası, Sağlık Bakanlığımız tarafından uygulama izni verilen doktorlar arasında yer aldım. Akupunktur uygulamalarına bu hafta sonu Adalar Aile Sağlığı Merkezinde başlayacağız. Uygulamamız şu an hafta sonları yapılacak ama ilerleyen süreçte bakanlığımızın izniyle mesai saatleri dışında da hizmet verebilmeyi hedefliyoruz."