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Türkiye'de ilk! Aile hekimliklerinde yeni dönem başladı: Kas ağrısı, migren ve psikolojik rahatsızlıklarda etkili oluyor

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#Aile Hekimliği#Geleneksel Tıp#Akupunktur
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 11:03

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) uygulamaları aile sağlığı merkezlerine taşınarak, Adalar Aile Sağlığı Merkezinde akupunktur tedavisine başlandı.