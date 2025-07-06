Türkiye'de ilk! Aile hekimliklerinde yeni dönem başladı: Kas ağrısı, migren ve psikolojik rahatsızlıklarda etkili oluyor

Akupunkturun, modern tıbbı destekleyici bir tedavi yöntemi olduğunu bildiren Mollaoğlu, "Kas ve iskelet sistemi ağrıları, baş dönmesi, migren, psikolojik rahatsızlıklar ve bağışıklık sistemiyle ilgili sorunlarda tamamlayıcı rol oynuyor. Ayrıca çoklu ilaç kullanan hastaların tedavisinde de fayda sağlıyor." diye konuştu.