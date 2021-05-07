Türkiye'de ikinci kez yapılıyor! Çalışmalar 1 ay sürdü... Hepsi saklanacak

Sekmen, "Çok büyük enerji harcıyoruz. Bunun için geçen yıl olduğu gibi kar saklama uygulamasını başlattık. 2020'de kışın yağan karı güneş almayan vadiye doldurduk. Kışa girerken açtık ve artık hava da soğumuş olduğu için eksi 4-5'lere düştüğü an o karı hemen pistlerimize serdik. Üzerine de suni kar sistemiyle kar yağdırarak kayak mevsimini erkenden başlattık" ifadelerini kullandı.