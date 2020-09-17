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Haberler Ekonomi HaberleriTürkiye'de en pahalı ve en ucuz konutlar hangi illerde? İşte dev liste...
GeriEkonomi Türkiye'de en pahalı ve en ucuz konutlar hangi illerde? İşte dev liste...
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Hürriyet
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Ekonomi
Kübra GENÇ
Haber Giriş: 17 Eylül 2020 - 07:13 | 

Türkiye'de en pahalı ve en ucuz konutlar hangi illerde? İşte dev liste...

2020 yılına iyi başlayan gayrimenkul sektörü, Mart ayında Türkiye’de de pandeminin etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte Nisan ve Mayıs aylarını geçen seneye göre yüzde 50 küçülerek geçirmişti. Haziran ayında yapılan cazip konut kredisi kampanyası ile sektör yeniden hareketlendi ve Haziran ve Temmuz aylarını geçen seneye göre yüzde 156 artış göstererek kapattı. En fazla konut satışı gerçekleşen 3 il olan İstanbul, Ankara ve İzmir olurken, konut satış fiyatı en yüksek il ise Muğla oldu. İşte endeksa verilerine göre konut fiyatları en düşük ve en yüksek iller...

Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
1
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Hakkari

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 118.340

Şırnak

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 166.056

Ardahan

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 167.880

2
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Kırıkkale

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 186.165

Ağrı

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 199.801

Bilecik

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 200.625

3
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Kars

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 201.132

Niğde

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 205.120

Düzce

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 205.942

4
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Erzurum

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 208.320

Karabük

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 210.328

Muş

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 211.560

5
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Kütahya

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 214.512

Çankırı

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 215.410

Mardin

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 215.600

6
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Sivas

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 218.820

Kilis

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 219.144

Bingöl

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 220.500

7
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Bitlis

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 222.000

Yozgat

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 222.740

Osmaniye

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 223.146

8
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Kırklareli

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 228.004

Çorum

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 229.230

Amasya

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 233.573

9
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Siirt

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 235.290

Kastamonu

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 236.280

Hatay

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 236.512

10
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Tekirdağ

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 237.380

Sakarya

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 237.416

Afyonkarahisar

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 239.125

11
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Şanlıurfa

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 239.127

Bayburt

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 242.900

Karaman

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 244.950

12
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Kırşehir

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 245.400

Gümüşhane

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 247.455

13
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Uşak

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 252.688

Bartın

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 257.775

Artvin

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 259.700

14
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Tokat

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 261.833

Bolu

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 262.409

Adıyaman

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 263.760

15
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Burdur

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 263.996

Ankara

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 264.382

Batman

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 264.640

16
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Eskişehir

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 265.680

Giresun

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 266.832

Ordu

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 266.880

17
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Manisa

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 268.460

Kocaeli

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 269.750

Edirne

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 269.610

18
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Kahramanmaraş

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 269.760

Konya

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 270.400

Van

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 271.649

19
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Diyarbakır

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 272.000

Iğdır

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 272.250

Kayseri

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 273.075

20
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Sinop

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 273.581

Erzincan

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 277.014

Samsun

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 283.536

21
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Aksaray

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 286.880

Çanakkale

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 288.414

Nevşehir

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 288.596

22
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Malatya

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 289.775

Yalova

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 293.601

Zonguldak

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 295.812

23
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Mersin

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 297.367

Balıkesir

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 302.322

Elazığ

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 304.130

24
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Denizli

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 306.544

Isparta

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 311.148

Bursa

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 311.850

25
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Adana

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 312.984

Trabzon

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 321.280

Rize

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 322.619

26
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Tunceli

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 336.682

Antalya

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 347.475

Gaziantep

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 350.460

27
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Aydın

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 383.737

28
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İzmir

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 398.040

29
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İstanbul

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 445.854

30
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Muğla

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 677.760

Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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