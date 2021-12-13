Meltem ÖZGENÇ
Türkiye’de de görülen Omikron hastaneye yatışları azaltabilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de altı kişide görüldüğünü açıkladığı Omikron’u uzmanlar Hürriyet’e değerlendirdi. Önümüzdeki üç ayda vakaların yarısının Omikron olacağını söyleyen uzmanlardan umutlandıran haber geldi: “Hastaneye yatışları azaltabilir.”
Dünyayı hakimiyeti altına almaya başlayan Omikron, Türkiye’de de biri İstanbul’da, beşi İzmir’de olmak üzere altı kişide görüldü. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, vatandaşlara kalabalık ortamlardan uzak durmalarını ve hızla aşılanmalarını önerdi.
BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ALPER ŞENER: ÜÇ AY ÖNEMLİ
Büyük olasılıkla Türkiye’de daha fazla vaka vardır. Bulaşıcılığı çok yüksek. Güney Afrika’da hastaneye yatış yüzde 28’lerden yüzde 8’e indi. Üstelik aşılanma oranı düşük. Ölüm görülmedi ama bu görülmeyecek anlamına gelmiyor. Tat, koku kaybı hiç tanımlanmamış. Daha hafif seyrediyor.
Öksürük, balgam, kas ağrısı yok. Ülkemizde nasıl seyredeceğini göreceğiz. Maske, mesafe, hijyen çok önemli. Kapalı alanda durmamak gerekiyor. El hijyenine dikkat edilmeli. Hızla aşılanma şart. Bu varyantın yaygınlaşması için üç ay gerekiyor. Yani üç ay sonra bizdeki vakaların yarısı Omikron olacak. Üçüncü doz aşısı gelenler de derhal aşılanmalı. Üçüncü doz erkene çekilebilir. İnaktif aşılarda problem yok. Hatta hastalığı en iyi taklit eden aşı şu anda inaktif aşılar. Sinovac olanlar tedirgin olmamalı. Ancak hatırlatma dozu şart.
PROF. DR. NECMETTİN ÜNAL: HIZLA AŞILANIN
Omikron artık ülkemizde. 6 vaka olduğu belirtildi. Ancak ülkemizde sekans analizi yani genetik analiz az yapıldığı için vaka sayısının daha çok olduğunu düşünüyorum. Güney Afrika’dan gelen bilgilere göre, toplumun önemli bir kısmının Beta varyantıyla hastalığı geçirdiği düşünülüyor. Yüzde 25 aşılama var. Ama bulaşma oranı çok yüksek seyrediyor.
Aşılanmışların etkisi ile hastalık orta şiddette geçiyor. Her türlü yakın temastan kaçınmamız gerekiyor. Havalandırması olmayan yerlerde kısa kalmamız şart. Maske, mesafe, hijyen kurallarına harfiyen uymalıyız. Aşıların koruyuculuğu devam ediyor. Yoğun bakımlarda yatan hastaların çoğu iki Sinovac olduktan sonra üçüncü doz aşılarını olmayanlardan oluşuyor. Hızla aşılanmalıyız. Omikron son varyant olur mu? Buna net cevap vermek için henüz erken. Omikron, Delta’ya hareket alanı sağlamayabilir. Süreç içinde belli olacak.”
24 SAATTE 17 BİN 956 YENİ VAKA
Türkiye’de son 24 saatte 345 bin 754 koronavirüs testi yapılırken, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti. Dün iyileşenlerin sayısı ise 22 bin 648 oldu.
Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı günlük koronavirüs tablosuna göre, 18 yaş üzerinde 1. doz aşı uygulananların oranı yüzde 91.5, 2. doz aşı uygulananların oranı ise yüzde 82.3 oldu. Uygulanan 1. doz aşı 56 milyon 517 bin 947, 2. doz 50 milyon 916 bin 147, 3. doz 12 milyon 625 bin 778 olmak üzere toplamda 121 milyon 655 bin 651 doza ulaştı.