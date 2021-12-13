Türkiye’de de görülen Omikron hastaneye yatışları azaltabilir

Öksürük, balgam, kas ağrısı yok. Ülkemizde nasıl seyredeceğini göreceğiz. Maske, mesafe, hijyen çok önemli. Kapalı alanda durmamak gerekiyor. El hijyenine dikkat edilmeli. Hızla aşılanma şart. Bu varyantın yaygınlaşması için üç ay gerekiyor. Yani üç ay sonra bizdeki vakaların yarısı Omikron olacak. Üçüncü doz aşısı gelenler de derhal aşılanmalı. Üçüncü doz erkene çekilebilir. İnaktif aşılarda problem yok. Hatta hastalığı en iyi taklit eden aşı şu anda inaktif aşılar. Sinovac olanlar tedirgin olmamalı. Ancak hatırlatma dozu şart.