Türkiye'de Corona virüsünden kaç kişi hayatını kaybetti? En çok hangi illerde Corona virüsü görüldü?

EN ÇOK CORONA VİRÜSÜ GÖRÜLEN İLLER Koca, 1 Nisan'da gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye genelindeki Kovid-19 vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıklamıştı. Buna göre, en çok vaka sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli'de görüldü. Virüsten kaynaklı en çok ölümün yaşandığı 10 il sıralamasında, İstanbul ilk sırada aldı. En az vaka görülen iller ise Hakkari, Burdur, Niğde, Şırnak, Aksaray ve Kırşehir oldu.