Türkiye'de Corona virüsünden kaç kişi hayatını kaybetti? En çok hangi illerde Corona virüsü görüldü?
Mart ayı itibariyle Türkiye’de görülmeye başlayan Corona virüsü ile ilgili yeni veriler paylaşılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün yanı sıra Sağlık Bakanlığı da vatandaşları Corona virüsü vaka bilgilerini günlük olarak paylaşıyor. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 207'ye ulaştı.Peki, Türkiye'de Corona virüsünden kaç kişi hayatını kaybetti? En çok hangi illerde Corona virüsü görüldü?
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Sağlık Bakanlığı, Corona virüsü ile ilgili verileri günlük olarak paylaşıyor. Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yayınlıyor. Koca'nın açıklamasına göre, test sayısına oranla pozitif vaka sayısı azaldı. Peki, Türkiye'de Corona virüsünden kaç kişi hayatını kaybetti? En çok hangi illerde Corona virüsü görüldü?
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 456 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 79 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 18 bin 135'e, can kaybının da 356'ya ulaştığını açıkladı.Tabloya göre; toplam test sayısı 125 bin 556, toplam vaka sayısı 18 bin 135, toplam vefat sayısı 356, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1101, toplam entübe hasta sayısı 783, toplam iyileşen hasta sayısı 415 oldu.
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Verileri sosyal medya hesabından yorumlayan Fahrettin Koca, paylaşımında, "Test sayımız düne göre 4 binin üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların yüzde 82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici." bilgisini verdi.
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EN ÇOK CORONA VİRÜSÜ GÖRÜLEN İLLER
Koca, 1 Nisan'da gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye genelindeki Kovid-19 vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıklamıştı. Buna göre, en çok vaka sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli'de görüldü. Virüsten kaynaklı en çok ölümün yaşandığı 10 il sıralamasında, İstanbul ilk sırada aldı. En az vaka görülen iller ise Hakkari, Burdur, Niğde, Şırnak, Aksaray ve Kırşehir oldu.
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DÜNYADA VAKA SAYISI
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyonu aştı. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 207'ye ulaştı. En çok vaka görülen ülke 235 bin 747 ile ABD olurken onu 115 bin 242 vakayla İtalya, 110 bin 238 vakayla İspanya ve 84 bin 264 vakayla Almanya izledi.
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Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 589 vaka kayda geçti.Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı: Fransa (59 bin 105), İran (50 bin 468), İngiltere (33 bin 718), İsviçre (18 bin 827), Türkiye (18 bin 135), Belçika (15 bin 348), Hollanda (14 bin 697), Avusturya (11 bin 76) ve Kanada (11 bin 68). Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.