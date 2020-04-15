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Haber Giriş: 15 Nisan 2020 - 10:14,

Türkiye'de corona virüs vaka ve ölüm sayısı nedir? İşte illerin corona virüs yoğunluk haritası ve Türkiye'deki son durum

Corona Virüsü hem ülkemizde hem de dünyanın genelinde yayılmaya devam ederken, Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan verilerde vaka sayısında düşüş olduğu görüldü. Dünya genelinde ise kritik günler yaşanmaya devam ediyor. Amerika'da toplam vaka sayısı 580 bini aşarken, dünya genelinde 2 milyona yakın vaka meydana geldi. Öte yandan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamaya gözler çevrildi. Peki dünya genelinde corona virüs haberlerinde son 24 saatte neler yaşandı? İşte gelen son dakika haberleri ve Türkiye'nin corona virüs tablosundaki son durumu..

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Corona Virüs salgınında ülkelerin son 24 saatte artan vaka sayıları dikkat çekerken son vileriler de güncellendi. Dünya genelinde 1.982.939 vaka görülürken, toplamda 126.761 kişi hayatını kaybetti. 493.658 kişi ise tedavi olarak virüsten kurtuldu.

Amerika'da 609.516 bin vaka bulunurken, bu vakalardan 49.966 iyileşerek virüsten kurtuldu. Amerika'da son verilere göre 26.057 kişi ise Covid 19 sebebi ile hayatını kaybetti.

İspanya'da 174.060 vaka bulunurken, 18.255 kişi hayatını covid 19 sebebi ile kaybetti. 67.504 kişi ise iyileşerek corona virüsten kurtulmayı başardı.

İtalya'dan gelen son dakika verilerine göre 162.488 bin vaka bulunuyor. Ülkede 21.067 kişi hayatını kaybederken, 37.130 kişi de tedavi olarak iyileşti.

Fransa'dan gelen son verilere bakıldığında 131.362 vaka bulunan ülkede, 15.750 kişi hayatını kaybederken, 29.121 kişi de iyileşerek tedavi oldu.

Almanya'da toplamda 132.210 vaka bulunurken, bunların 72.600'ü tedavi olarak covid 19'dan kurtulmayı başardı. Ülkede şuana kadar toplam 3.495 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'den gelen son verilere göre 94.845 vaka bulurken, 12.129 kişi ülkede covid 19 sebebi ile hayatını kaybetti. 323 kişi de iyileşerek virüsten kurtuldu.

İran'da 74.877 vaka meydana gelirken, bunların 4.683'ü hayatını kaybetti. Toplamda 48.129 kişi ise tedavi olarak virüsten kurtulmayı başardı.

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 107 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise bin 403 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada korona virüse ilişkin 14 Nisan 2020 tarihli son verileri açıkladı. Bakan Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 107 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise bin 403‘e yükseldiğini bildirdi. Ayrıca, açıklamaya göre bugün, 33 bin 70 test yapılırken, 4 bin 62 yeni vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısı 65 bin 111 olurken, toplam 4 bin 799 kişi iyileşti. Toplam entübe hastası bin 87 kişi, toplam yoğun bakım hastası bin 809 kişi oldu.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Vaka sayısı artış hızı, test sayısındaki artışa rağmen sabit kalma eğiliminde. Şifa bulan hasta sayısı giderek büyüme gösteriyor. Solunum desteği ve yoğun bakım ihtiyacında artış hızı düşük seyrediyor. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım” ifadelerini kullandı.

3Filyasyon nedir

Filyasyon nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizde corona virüs salgınının büyük ölçüde kontrol altında olduğunu belirtirken bunda en etkili yöntemin Filyasyon olduğunu açıkladı.

Filyasyon, bulaşıcı hastalıklarla ilgili temas zincirinin taranması işleminin adıdır. Bakan Koca yaptığı açıklamada; ''Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini biz bu filyasyon ile sağladık. Filyasyon yöntemini bizim uyguladığımız gibi uygulayan başka bir ülke olmadı. İlk vakadan itibaren pozitif tanı konan hastaların her birinin son 3 gün içinde temas ettiği bütün kişilere ulaşıp, onları taramaya çalıştık. Filyasyonda bu kişilere ulaşılıyor, izlem altına alınıyor, tanı konanlar izole ediliyor ve tedavilerine başlanıyor” şeklinde konuştu.

“Biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz”

Testlerin herkese yapılmamasına karşı çıkan eleştirilere ilişkin konuşan Bakan Koca, “Genel tarama zaten doğru yöntem değil. Filyasyon uygulaması soruya güçlü bir cevap getiriyor. Biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz. Hastalığın bulaşma oranı yüksek olan yeni kişileri bulmaya odaklanıyoruz. Bir Hastalıkla mücadelede diğer ülkelerle kıyaslama yaparak başarı bulgusuna gitmek çok insancıl gelmiyor. Yaygın temas taramasına gitmek ve sıkı takip. Salgının önüne geçmenin yolu bu. Hasta kaybı artış oranı hızında da vaka artış hızına benzer bir veriye sahibiz. Türkiye'de ölüm artış hızındaki yavaşlama 5'inci haftada gerçekleşmiştir. Türkiye ölüm artış hızındaki yavaşlamayı en erken yakalayan ülkedir. Vaka artış hızının inişe geçmiş olması ölüm artış hızının yavaşlaması, mücadelede doğru yolda olduğumuzun, tedbirlerin sonuç verdiğinin, sonuç alacağımızın somut işaretleridir. Bu sonuçların Türkiye'de alınması ama başka pek çok ülkede görülmemesi tesadüfü değildir” ifadelerini kullandı.

“Temas zincirindeki 261 bin 969 kişi tespit ettik”

Filyasyon uygulamasına ilişkin detayları paylaşan Koca, bugüne kadar tanı konan hastaların temas zincirindeki 261 bin 969 kişi tespit ettiklerini aktararak, “Bunların yüzde 95,8'ine ulaştık, takiplerini yaptık. Ekiplerimizce takibi yapılan toplam kişi sayısı 251 bin 28'dir. Bugüne temas zincirinde yer alan 261 bin 989 kişi tespit edilmiş, her doğrulanmış vakaya ortalama 4,5 temaslı kişi düşmektedir. Bunların yaklaşık yüzde 96'sına ulaşarak takip yapılmıştır. Toplamda takipleri yapılan 251 bin 28 kişi olmuştur. Yeni tanı konduğunda ne yapıyoruz? Hastanın çok detaylı bir hikayesini alıyoruz. Sosyal ilişkilerinde temas halinde olduğu insanların bilgileri toplanıyor. Vaka tespit edildiğinde aile fertleri ve iş arkadaşları, aynı adres bulunduğu kişiler otomatik olarak filyasyon ekibinin sistemine düşüyor. Ekiplerimiz harekete geçiyor” dedi.

“Ekipler, doğrudan bu kişilerin adreslerine ulaşmaktadır”

Filyasyon ekibinin biri doktor, biri sağlık memuru, biri yardımcı personel olmak üzere ortalama 3 kişiden oluştuğunu belirten Bakan Koca, “Bu ekipler, vakanın hikayesi alınır alınmaz harekete geçip, hastanın temas halinde olduğu listelenmiş kişileri 48-49 saat zaman zarfında taramaktadırlar. Ekipler, doğrudan bu kişilerin adreslerine ulaşmaktadır. Ekipler, sahada mobil cihazlarla hareket etmekte, merkez birimleri çalışmalarını takip etmektedirler. Her yeni vakada hastalığa karşı ağ yeniden kurulmaktadır. Erken tanılarla hem yayılma önlenmekte hem de risk grubunda olan bazı kişilerin belki de hayatları kurtarılmaktadır. Filyasyon çalışması 81 ilimizde yapılmaktadır.

Filyasyon çalışmasında temaslı takibinin en yüksek oranda sonuçlandığı il yüzde 99 ile Zonguldak en düşük il ise yüzde 92 ile Şanlıurfa'dır. İstanbul'da bin 200 filyasyon ekibi görev almaktadır. Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayısı 4 bin 600'tür. Filyasyon çalışmamızın ağırlıklı bir kısmı aile hekimlerimiz tarafından yürütülüyor. Bu kişilerde belirtti ortaya çıkıp çıkmadığı aile hekimleri tarafından araştırılmaktadır. Sahip olduğumuz büyük veri havuzunun bir kaynağı aile hekimlerimiz ile kurduğumuz bu sistem

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini ve Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 296'ya yükseldi, bugün 34 bin 456 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 98 hasta vefat etti, 511 hasta iyileşti. Bakan Koca, "Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor" dedi.

5TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ TABLOSU SON DURUM

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ TABLOSU SON DURUM

Fahrettin Koca son verileri bu şekilde yorumladı; 'Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!'

6Türk bilim insanları Kovid-19a karşı başvurulan sıtma ilacı klorokii sentezledi

Türk bilim insanları Kovid-19'a karşı başvurulan sıtma ilacı 'kloroki'"i sentezledi

Kovid-19'un tedavisi için başvurulan ve daha önce sıtma ilacı olarak kullanılan klorokin, basit başlangıç maddeleri kullanılarak laboratuvarda yerli imkanlarla sentezlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için başvurulan ve daha önce sıtma ilacı olarak kullanılan klorokin, basit başlangıç maddeleri kullanılarak laboratuvarda yerli imkanlarla sentezlendi.

ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Akın Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1940'lı yıllarda aktivitesi bulunan klorokinin sıtmanın etkin olduğu bölgelerde bu hastalığı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan bir ilaç olduğunu söyledi.

Pek çok ülkede Kovid-19 tedavisi için daha önceden sıtma ilacı olarak reçetelendirilmiş hidroksiklorokin ve klorokin ilaçlarının kullanımına onay verildiğini hatırlatan Akdağ, bunun üzerine bu ilacın hammadde üretimini yerlileştirmeye olanak sağlayacak yöntemi geliştirmek için laboratuvarda deneysel çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Doktora öğrencisi Gizem Ünay, yüksek lisans öğrencileri Doruk Baykal, Berçin Asya ve Umut Aydemir'le birlikte gönüllü olarak klorokin sentezlemek için çalışmaya başladıklarını bildiren Akdağ, şu bilgileri verdi:

"Öncelikle klorokinin yapısını inceledik. İçindeki etken maddeleri iki ayrı koldan sentezlemek için çalışma yürüttük. Tamamen basit başlangıç malzemelerinden başlayarak 10 günde bu maddeyi yerli imkanlarla sentezlemeyi başardık. Deneysel amaçlı olduğundan sadece laboratuvarımızda olan malzemeleri kullanarak az miktarda klorokin sentezledik. Laboratuvarımızın bazı maddelere olan ihtiyacının karşılanması için proje desteği bulabilirsek daha büyük miktarlarda üretim yapabileceğimiz konusunda umutlarımız arttı."

Doç. Dr. Akdağ, klorokinin sentezlenmesinde pek çok patentli yöntem bulunduğuna işaret ederek, "Bizim yöntemimizde literatürde bulunmayan bazı basamaklar da var. Bunun için uluslararası yayın hazırlıklarına da başladık. Öğrencilerimizle birlikte çalışmamızda başarıya ulaşmış olmaktan oldukça mutluyuz." dedi.

7Vaka sayıları 1000den fazla olan ülkeler

Vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler


"Worldometer"de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"İspanya 166 bin 831, İtalya 156 bin 363, Fransa 132 bin 591, Almanya 127 bin 854, İngiltere 84 bin 279, Çin 82 bin 160, İran 71 bin 686, Türkiye 56 bin 956, Belçika 29 bin 647, Hollanda 25 bin 587, İsviçre 25 bin 415, Kanada 24 bin 383, Brezilya 22 bin 318, Portekiz 16 bin 585, Rusya 15 bin 770, Avusturya 13 bin 945, İsrail 11 bin 145, Güney Kore 10 bin 573, İsveç 10 bin 483, İrlanda 9 bin 655, Hindistan 9 bin 240, Japonya 8 bin 82, Peru 7 bin 519, Ekvador 7 bin 466, Şili 7 bin 213, Polonya 6 bin 674, Norveç 6 bin 525, Avustralya 6 bin 351, Romanya 6 bin 300, Danimarka 6 bin 174, Çekya 5 bin 991, Pakistan 5 bin 374, Malezya 4 bin 683, Meksika 4 bin 661, Filipinler 4 bin 648, Suudi Arabistan 4 bin 462, Endonezya 4 bin 241, BAE 4 bin 123, Sırbistan 3 bin 630, Panama 3 bin 400, Lüksemburg 3 bin 281, Katar 2 bin 979, Finlandiya 2 bin 974, Dominik Cumhuriyeti 2 bin 967, Ukrayna 2 bin 777, Kolombiya 2 bin 776, Tayland 2 bin 579, Belarus 2 bin 578, Singapur 2 bin 532, Arjantin 2 bin 208, Güney Afrika 2 bin 173, Yunanistan 2 bin 114, Mısır 2 bin 65, Cezayir 1914, İzlanda 1701, Moldova 1662, Fas 1661, Hırvatistan 1600, Macaristan 1458, Irak 1352, Yeni Zelanda 1349 , Estonya 1309, Kuveyt 1234, Slovenya 1205, Bahreyn 1136, Azerbaycan 1098, Litvanya 1062, Ermenistan 1013, Bosna Hersek 1009 ve Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi 1005."

8Türkiyede ilk vaka

Türkiye'de ilk vaka


11 Mart'ın ilk saatlerinde Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğünü duyurdu.

DSÖ yeni tip koronavirüsü "pandemi" (küresel salgın) ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere haricinde Avrupa’dan gelen tüm yolculara 30 gün süreyle sınırlarını kapattıklarını duyurdu.

12 Mart'ta Türkiye'de ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verildi.

13 Mart'ta ABD'de Başkan Trump, salgın nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etti, bu kapsamda federal bütçeden 50 milyar dolar fonun eyaletlere ve bölgelere aktarılacağını açıkladı.

17 Mart'ta Avrupa Birliği (AB), üçüncü ülke vatandaşlarının üye ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi.

Fransa'da ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getirilirken, kapsamlı karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

19 Mart'ta salgının ortaya çıktığı Çin'de ilk kez yurt içi kaynaklı yeni vakaya rastlanmadığı bildirildi.

21 Mart'ta Türkiye'de kapsamlı karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

23 Mart'ta İngiltere de karantina tedbirleri uygulamaya kondu.

9ANKARA CORONA VİRÜS HARİTASI

ANKARA CORONA VİRÜS HARİTASI

10İZMİR CORONA VİRÜS HARİTASI

İZMİR CORONA VİRÜS HARİTASI

11İSTANBUL CORONA VİRÜS HARİTASI

İSTANBUL CORONA VİRÜS HARİTASI

12 KOCAELİ CORONA VİRÜS HARİTASI

KOCAELİ CORONA VİRÜS HARİTASI

13ZONGULDAK CORONA VİRÜS HARİTASI

ZONGULDAK CORONA VİRÜS HARİTASI

14SAKARYA CORONA VİRÜS HARİTASI

SAKARYA CORONA VİRÜS HARİTASI

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