Türkiye'de Corona virüs önlemleri! İşte salgın sebebiyle geçici olarak kapılarını kapatan mağazalar listesi
Dünyaya yayılan yeni tip corona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de gıdadan giyime birçok marka, mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları tüm dünyada artmaya devam ediyor. Dünya devleri de tek tek her ülkede mağazalarını geçici olarak kapatıyor. İşte Türkiye'de geçici olarak kapalı olacağını duyuran mağazalar...
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Boyner ve YKM, Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye'deki tüm mağazalarını 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapatacaklarını açıkladı.
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Mavi'nin sosyal medya hesabından 'Mavi için çok değerlisiniz' başlığıyla yapılan bir diğer paylaşımda "19 Mart tarihinden itibaren ülke çapındaki Mavi mağazalarının faaliyetlerine geçici bir süreliğine ara veriyoruz" denildi.
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Yargıcı Instagram hesabından şu ifadelerde bulundu; "Tüm dünyaya yayılan ve insan sağlığını tehdit eden Koronavirüs (COVID-19) riski artmaya devam ederken Yargıcı olarak başta T.C. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi kamu sağlığı kurumları tarafından sağlanan bilgileri devamlı izliyor ve bunlara dayanarak kararlar alıyoruz. Bugün gelinen noktada, ülke çapında tüm Yargıcı mağazalarımızı geçici olarak kapatma kararı almış bulunuyoruz. Aynı şekilde, yurt dışında yer alan birçok mağazamız da kapanmış durumdadır.Yargıcı’nın üstüne kurulduğu değerler, iyi, kaliteli ve sağlıklı bir hayat ile anlam kazanmakta. Bunun sağlanabilmesi için bizler evlerimizden de olsa, hayal etmeye, yaratmaya ve bu zor günleri atlattıktan sonra hayatlarınıza kaldığımız yerden değer katmak için hazırlanmaya devam edeceğiz.Koronavirüs’ten (COVID-19) etkilenen vatandaşlarımıza tüm iyi dileklerimizi ve sevgilerimizi iletiyoruz.Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz…"
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Faik Sönmez tarafından Instagram'dan yapılan resmi açıklama şu şekilde; Sevgili Faik Sönmez dostları,Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını karşısında, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını tehlikeye atmamak için 19 Mart 2020 tarihinden itibaren tüm mağaza faaliyetlerimize geçici bir süre için ara veriyoruz.Bu süreçte sizleri online mağazamız www.faiksonmez.com’da ağırlamaktanmutluluk duyacağız.En kısa sürede sağlıklı günlerde görüşmek üzere...
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Sarar tarafından yapılan açıklama: Sarar: Değerli Müşterilerimiz, Evlatlarım gibi gördüğüm mağaza çalışanlarım,Hayatta her şeyin başının sağlık olduğunu ve bu günlerin de gelip geçeceğini bilmenizi isterim. Karamsarlığa kapılmadan; üzerimize düşeni yaparak kurallara uymamız ve mümkün olduğunca evde kalmamız gereken bir dönemdeyiz.AVM'Iere yönelik bir karar henüz açıklanmadığı halde sizlerin sağlığının herşeyin üstünde ve önünde olduğu kararlılığıyla mağazalarımızı yarından itibaren sağlık riskleri ortadan kalka na kadar açmayacağız. Bu süreç boyunca sizlere shop.sarar.com' dan hizmet vermeye devam edeceğiz.Sarar mağazalarında gönül rahatlığıyla bir kahvemizi içeceğiniz keyifli ve güzel günlerde tekrar görüşene kadar hepinize sağlık dolu günler dilerim.Cemalettin SARAR Yönetim Kurulu Başkanı
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İpekyol şu açıklamayı yaptı: Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını kapsamında alınana tedbirler doğrultusunda, siz değerli misafirlerimizin, çalışanlarımızın ve çalışanlarımızın ailelerinin sağlığını düşünüyor ve önemsiyoruz. Bu sebeple 19.03.2020 tarihinden itibaren Türkiye'deki tüm İPEKYOL mağazalarımızın faaliyetlerine geçici bir süreliğine ara verme kararı almış bulunuyoruz. Bu süreç boyunca sizi online sitemizde www.ipekyol.com.tr'de ağırlamaktan memnuniyet duyarız.
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Beymen'in açıklamasında şu yer alıyor; DoğrulanmışSevgili Beymen Dostları, Çalışanlarımızın, sizlerin ve ailelerinizin sağlığı bizim için en öncelikli konu. Bu sebeple Covid-19 tedbirleri doğrultusunda Beymen ve butiklerimizi geçici bir süreyle kapatma kararı aldık. Sizlere Beymen.com, Beymen aplikasyonumuz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden servis vermeye devam edeceğiz. Dünyanın ve ülkemizin yaşadığı zorlu dönemi, hep birlikte en kısa zamanda atlatacağımız inancı ile yeniden Beymen’lerde buluşmak dileğiyle.
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Damat tarafından şu açıklama yapıldı: Tüm dünyaya yayılan ve insan sağlığını tehdit eden COVID-19 salgınından dolayı müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını düşünerek, 19 Mart 2020 tarihi itibari ile tüm Türkiye'deki mağazalarımızı geçici bir süre için kapatma kararı almış bulunuyoruz. Online mağazalarımız damattween.com ve dsdamat.com adreslerimizde hijyen koşullarını dikkate alarak sizlerle 7/24 buluşmaya devam edeceğiz. En kısa sürede birlik ve beraberliğimiz ile bu süreci atlatacağımıza inanıyoruz.#evdeyizgüvendeyiz
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Marks and Spencer tarafından yapılan açıklama: Marks & Spencer olarak siz değerli müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve toplumun sağlığı her zaman birinci önceliğimiz.Bu kapsamda Türkiye genelindeki tüm mağazalarımızın faaliyetlerine 19.03.2020 tarihinden itibaren geçici bir süreyle ara veriyoruz.Sizlere 24 saat açık mağazamız marksandspencer.com.tr ‘den hizmet vermeye devam ediyor olacağız.Bu zorlu dönemi en kısa sürede birlikte aşarak, mağazalarımızda tekrar buluşmak dileğiyle.
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Mudo'dan yapılan açıklama: Tüm müşterilerimiz, çalışanlarımız ve aileleri adına hassasiyetle takip ettiğimiz COVID-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla aldığımız tedbir gereği 19.03.2020 itibariyle Türkiye'deki tüm mağazalarımızı geçici süreyle kapatıyoruz. Bu süreçte www.mudo.com.tr ile 7/24 sizlere en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Mağazalarımızda tekrar sizlerle bir arada olacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz.
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Kiğılı da "Birinci önceliğimiz çalışanlarımızın ve siz değerli misafirlerimizin sağlığıdır" diyerek mağazaların geçici bir süreyle kapatıldığını açıkladı.
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Vakko'nun açıklaması: Sevgili Vakko Dostları,Küresel boyutta içinden geçtiğimiz günlerde ‘sosyal mesafe’yi, misafirlerimizin, çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını çok önemsiyoruz.koronavirüs ile ilgili alınan tedbirler kapsamında 19.03.2020 tarihinde itibaren Türkiye’deki tüm Vakko mağazalarındaki buluşmalarımıza, umarız, kısa bir süreliğine ara veriyoruz.En kısa zamanda sağlıklı günlerde yeniden bir araya gelmeyi diliyoruz.Kendinize ve ailenize lütfen dikkat edin.Sevgi ve Saygılarımızla.
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SuperStep: Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle. #EvdeKal
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Adil Işık: Birbirimizin sağlığını koruyarak güvende ve tekrar birlikte olmak dileğiyle.
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Network: Sevgili NetWork Müşterileri,Çalışanlarımızın, sizlerin ve ailelerinizin sağlığı bizim için en öncelikli konu. Bu sebeple Covid-19 tedbirleri doğrultusunda mağazalarımızı geçici bir süreyle kapatma kararı aldık.Sizlere NetWork.com.tr, NetWork aplikasyonumuz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden servis vermeye devam edeceğiz.Dünyanın ve ülkemizin yaşadığı zorlu dönemi, hep birlikte en kısa zamanda atlatacağımız inancı ile yeniden NetWork’lerde buluşmak dileğiyle.
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HD İskender: Manen birlikte, fiziksel olarak ayrı kalmak zorunda olduğumuz bu zor günlerde çalışanlarımızın ve misafirlerimizin sağlığı için bir süreliğine tüm restoranlarımızı kapatma kararı aldık.En kısa zamanda bol seçeneğimiz ve doyurucu lezzetlerimiz ile tekrar görüşmek üzere.
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PİDEM: Manen birlikte, fiziksel olarak ayrı kalmak zorunda olduğumuz bu zor günlerde çalışanlarımızın ve misafirlerimizin sağlığı için bir süreliğine tüm restoranlarımızı kapatma kararı aldık.En kısa zamanda bol seçeneğimiz ve doyurucu lezzetlerimiz ile tekrar görüşmek üzere.#PİDEM
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Roman Mazağaları'dan da şu açıklama geldi; Yeniden görüşeceğimiz sağlıklı ve güzel günlere... #romanmagazalari
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Chakra: En kısa sürede ve sağlıklı günlerde görüşmek üzere.
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Desa: Ülkemizin yaşadığı bu zorlu dönemi hep birlikte atlatıp, sizlerle en kısa sürede yeniden buluşmak dileğiyle.#desafashion
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Twigy: Bizce hayatta en önemli şey ailedir.
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Çift Geyik Karaca: Tekrar görüşünceye kadar evde ve sağlıkla kalınız... #Karaca