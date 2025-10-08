×
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye'de bu işi yapan nadir kişilerden biri... Kimsenin fark etmediğini fark ediyor: Doğadan toplayıp sabırla şahesere dönüştürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#İznik#Doğal Taş İşlemeciliği
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 11:58

Bursa’da 40 yıldır doğal taş ve gümüş işlemeciliği yaparak takı üreten İsmail Hakkı Özak (60), küçük atölyesinde unutulmaya yüz tutan taş işlemeciliği sanatını yaşatmak için çaba harcıyor. Doğadan kendi elleriyle topladığı taşları işleyerek, özgün takılara dönüştüren Özak, hem el emeğini hem de Anadolu’nun doğal zenginliklerini vitrinine taşıyor.