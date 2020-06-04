Türkiye’de Babalar Günü ne zaman? İşte Babalar Günü 2020 tarihi
Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü ardından gözler Babalar Günü tarihine çevrildi. Evrensel bir gün olan Babalar Günü’nün tarihi ülkelere göre farklılık gösteriyor. Peki, Türkiye’de Babalar Günü ne zaman? İşte Babalar Günü 2020 tarihi...
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Babalar Günü, Türkiye’nin de içinde bulunduğu pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü babaların onuruna kutlanan özel bir gün. Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan babalar günü tarihi bu yıl 21 Haziran'a denk geliyor.
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BABALAR GÜNÜ DİĞER ÜLKELERDE NE ZMAAN KUTLANIYOR?
Birçok ülke bu bayramı yılın diğer zamanlarında kutluyor. Örneğin Avustralya'da Babalar Günü eylül ayının ilk pazar gününe denk gelirken; İskandinav ülkeleri Norveç, İsveç ve Finlandiya'da kasım ayının ikinci pazar günü ve bazı Katolik ülkelerde, 19 Mart'ta kutlanıyor.
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BABALAR GÜNÜ TARİHİ
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
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Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
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Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.