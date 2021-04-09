‘Türkiye’de Alman okulu açmak istiyoruz’

Bu yıl Türkiye’den Almanya’ya göçün 60’ıncı yılı. İş hayatında çok başarılı olan Almanya’daki Türk toplumu, sizce kültür, sanat ve bu tür vakıf çalışmalarında geç mi kaldı yoksa doğal bir süreç mi? 2014’te Berlin’e geldiğimde Radikal gazetesine verdiğim röportajda Almanya’daki Türk toplumunun münevver kesimi olmadığı, entelejiyansının olmadığı eleştirisinde bulunmuş ve çok tepki almıştım. Ama aynı görüşümde ısrar ediyorum. Hâlâ münevver kesimi yok. Çok iyi yetişmiş bireyleri var fakat bunlar birbirleriyle etkileşimden uzak yaşantı seçmişler. Edebiyat alanında, sanat alanında, bilim alanında Türkiye kökenli çok önemli insanlar var. Fakat bu insanların birbirleriyle etkileşimi neredeyse az, hatta hiç yok. Hepsi sırça köşklerinde yaşıyor. Bunun sebepleri var elbette. Ancak bu uzun bir tartışma konusu. Son 40 yıldır Türkler ekonomik olarak büyük başarılara imza atmış. Türkiye’de doğup büyümüş birinin İstanbul Teknik Üniversitesi’nde okuyarak makine mühendisi olması dikkati çekecek bir husus değil. Ancak Türkiye’den kalkıp gelmiş bir ailenin ikinci, üçüncü kuşak mensubunun teknik üniversitede okuyup mühendis olması bence alkışlanacak bir başarıdır. Çok önemli bir durumdur. Bunlar çok ciddi başarılar. Fakat maalesef bizler ekonomik başarılarımızın devamı sayılması icap eden kültür ve sanat alanında hiçbir şey yapmıyoruz. Adem Sarı Bey’in kurmuş olduğu vakfın bu tür kültür sanat profilini oluşturması bence bir ilktir ve aynı zamanda başka başarılı insanlara da örnek teşkil edecek yapıdır. Bu vakfın çok önemli bir işlevi olduğunu düşünüyorum. Bu anlayışın başka iş insanlarına da örnek olmasını diliyorum.