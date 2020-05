Türkiye ve dünyada koronavirüs vaka ve ölüm sayısında son durum: 31 Mayıs korona virüs (coronavirüs) tablosu

20 bin üzerinde vaka olan ülkelerde Vaka / Ölüm sayıları New York Valisi, 8 Haziran'a kadar sağlık kriterlerini karşılamayı ve normalleşmenin başlamasını beklediklerini açıkladı.



Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 443 bin 542'ye, can kaybı 26 bin 899'a yükseldi. Ülkede bugüne kadar 193 bin 181 kişi de iyileşti.



Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 387 bin 623'e, can kaybı 4 bin 374'e ulaştı. İyileşen sayısı 159 bin 257 oldu.



İspanya'da toplam vaka sayısı 285 bin 644'e çıkarken, can kaybı da son 24 saatte 2 artarak 27 bin 121'e yükseldi. İyileşen kişi sayısı ise dünden bu yana değişmeyerek 196 bin 958 olarak açıklandı.



Salgından dolayı 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) ertelenen sezonun kalan maçlarının oynanmasına 11 Haziran'da başlanmasına karar verildi.



İtalya'dan sonbaharda ikinci dalga uyarısı



İngiltere'de ölenlerin sayısı 38 bin 161'e, Kovid-19 saptanan kişi sayısı da 271 bin 222'ye yükseldi.



İngiliz ekibi Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, Kovid-19'a yakalandığını ve iyileştiğini açıkladı.



İtalya'da ise can kaybı 33 bin 229'a, toplam vaka sayısı 232 bin 248'e, iyileşenlerin sayısı da 152 bin 844'e ulaştı.



Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, sonbaharda enfeksiyonların yayılmasının arttığını ve bu nedenle de Kovid-19'da ikinci dalga olabileceğini belirtti.



Fransa'da can kaybı 28 bin 714'e yükselirken vaka sayısı 186 bin 835, iyileşen kişi sayısı da 67 bin 803 oldu. Fransız otomotiv şirketi Renault, 15 bin kişinin işten çıkarılacağını bildirdi.