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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 12:02,

Türkiye tatilinde iki bacağını da kırmıştı: Havaalanı servisi

Hem dişlerini düzelttirmek hem de tatil yapmak için geldiği Türkiye'ye iki bacağını da kıran İngiliz model ve TV yıldızı Katie Price ülkesine döndü.

Backgrid UK

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1EVE DÖNÜŞ
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EVE DÖNÜŞ

42 yaşındaki Katie Price, yeni sevgilisi Carl Woods ve Türkiye'ye getirdiği beş çocuğundan ikisi ile birlikte Londra'da Heathrow Havaalanı'nda görüntülendi.

2ÖNCE ÖZEL ARACA ALINDI
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ÖNCE ÖZEL ARACA ALINDI

Uçaktan indikten sonra özel bir araçla havaalanı içinde seyahat eden Price, daha sonra tekerlekli sandalyeye alındı.

3SEVGİLİSİ KUCAĞINDA TAŞIDI
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SEVGİLİSİ KUCAĞINDA TAŞIDI

Price'ın araçtan inip tekerlekli sandalyeye binmesine de sevgilisi Woods yardım etti.

4ARAÇTAN ALIP TEKERLEKLİ SANDALYEYE TAŞIDI
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ARAÇTAN ALIP TEKERLEKLİ SANDALYEYE TAŞIDI

İki bacağı da alçıda olan Pric'u kucağına alan Carl Woods onu tekerlekli sandalyeye oturttu.

5BİR GÖREVLİ YARDIMCI OLDU
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BİR GÖREVLİ YARDIMCI OLDU

Sevgilisi Woods, Katie Price'ı tekerlekli sandalyeye taşırken bir görevli de onlara yardımcı oldu.

6BÜYÜK ÖZEN GÖSTERDİ
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BÜYÜK ÖZEN GÖSTERDİ

Sonra da iki sevgili, Katie Price'ın kendilerine eşlik eden iki çocuğu 15 yaşındaki Junior ve 13 yaşındaki Princess ile birlikte havaalanı dışında kendilerini bekleyen araca doğru ilerledi.

7ELİNİ BIRAKMADI
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ELİNİ BIRAKMADI

Bir havaalanı görevlisi, Katie Price'ın tekerlekli sandalyesini iterken sevgilisi Carl Woods da elini tuttu.

8TÜRKİYEYE BÖYLE GELMİŞLERDİ
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TÜRKİYE'YE BÖYLE GELMİŞLERDİ

Katie Price ve sevgilisi Carl Woods, Türkiye'ye gelişlerinde böyle görüntülenmişti.

9APTALCA BİR KAZAYDI
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APTALCA BİR KAZAYDI

Katie Price, Türkiye tatili sırasında geçirdiği bir kaza sonucu iki ayak bileğini de kırdı. Başına geleni de bir sosyal medya paylaşımında "aptalca bir kazaydı" diyerek anlattı.

10EĞLENCE PARKINDA DUVARDAN ATLADI
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EĞLENCE PARKINDA DUVARDAN ATLADI

Price, sevgilisi ve iki çocuğuyla birlikte gittiği bir eğlence parkında duvarın üzerinden atladı ve bunun sonucunda iki ayak bileği de kırıldı.

11ÜÇ İLE ALTI AY GEREKİYOR
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ÜÇ İLE ALTI AY GEREKİYOR

Hastanede tedavi altına alınan ve bir gece orada yatan Price'ın tamamen iyileşmesi için üç ya da altı ay geçmesi planlanıyor. 

12SIK SIK TÜRKİYEYE GELİYOR
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SIK SIK TÜRKİYE'YE GELİYOR

Sık sık Türkiye'ye gelip estetik operasyon geçiren Katie Price, ülkesindeki seyahat kısıtlamaları kalktıktan hemen sonra da Türkiye'ye geldi.

13DİŞLERİNİ YAPTIRDI
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DİŞLERİNİ YAPTIRDI

Daha önce kalçasından ve göğüslerinden operasyon geçirmek için Türkiye'yi seçen Price, bu kez dişlerini yeniletti. Özel bir diş kliniğine giden Price'ın kaplamaları değiştirildi ve gereken tedavi yapıldı.

14SEVGİLİSİ VE İKİ ÇOCUĞUYLA GELDİ
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SEVGİLİSİ VE İKİ ÇOCUĞUYLA GELDİ

Yıldız, bu süreçte küçük bir de tatil yapma imkanı buldu. Bir otelin havuzunda güneşlenip yüzen Katie Price, yanında sevgilisinin yanı sıra beş çocuğundan ikisini de getirdi.

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