Türkiye tatilinde iki bacağını da kırmıştı: Havaalanı servisi
Hem dişlerini düzelttirmek hem de tatil yapmak için geldiği Türkiye'ye iki bacağını da kıran İngiliz model ve TV yıldızı Katie Price ülkesine döndü.
Backgrid UK
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EVE DÖNÜŞ
42 yaşındaki Katie Price, yeni sevgilisi Carl Woods ve Türkiye'ye getirdiği beş çocuğundan ikisi ile birlikte Londra'da Heathrow Havaalanı'nda görüntülendi.
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ÖNCE ÖZEL ARACA ALINDI
Uçaktan indikten sonra özel bir araçla havaalanı içinde seyahat eden Price, daha sonra tekerlekli sandalyeye alındı.
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SEVGİLİSİ KUCAĞINDA TAŞIDI
Price'ın araçtan inip tekerlekli sandalyeye binmesine de sevgilisi Woods yardım etti.
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ARAÇTAN ALIP TEKERLEKLİ SANDALYEYE TAŞIDI
İki bacağı da alçıda olan Pric'u kucağına alan Carl Woods onu tekerlekli sandalyeye oturttu.
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BİR GÖREVLİ YARDIMCI OLDU
Sevgilisi Woods, Katie Price'ı tekerlekli sandalyeye taşırken bir görevli de onlara yardımcı oldu.
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BÜYÜK ÖZEN GÖSTERDİ
Sonra da iki sevgili, Katie Price'ın kendilerine eşlik eden iki çocuğu 15 yaşındaki Junior ve 13 yaşındaki Princess ile birlikte havaalanı dışında kendilerini bekleyen araca doğru ilerledi.
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ELİNİ BIRAKMADI
Bir havaalanı görevlisi, Katie Price'ın tekerlekli sandalyesini iterken sevgilisi Carl Woods da elini tuttu.
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TÜRKİYE'YE BÖYLE GELMİŞLERDİ
Katie Price ve sevgilisi Carl Woods, Türkiye'ye gelişlerinde böyle görüntülenmişti.
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APTALCA BİR KAZAYDI
Katie Price, Türkiye tatili sırasında geçirdiği bir kaza sonucu iki ayak bileğini de kırdı. Başına geleni de bir sosyal medya paylaşımında "aptalca bir kazaydı" diyerek anlattı.
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EĞLENCE PARKINDA DUVARDAN ATLADI
Price, sevgilisi ve iki çocuğuyla birlikte gittiği bir eğlence parkında duvarın üzerinden atladı ve bunun sonucunda iki ayak bileği de kırıldı.
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ÜÇ İLE ALTI AY GEREKİYOR
Hastanede tedavi altına alınan ve bir gece orada yatan Price'ın tamamen iyileşmesi için üç ya da altı ay geçmesi planlanıyor.
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SIK SIK TÜRKİYE'YE GELİYOR
Sık sık Türkiye'ye gelip estetik operasyon geçiren Katie Price, ülkesindeki seyahat kısıtlamaları kalktıktan hemen sonra da Türkiye'ye geldi.
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DİŞLERİNİ YAPTIRDI
Daha önce kalçasından ve göğüslerinden operasyon geçirmek için Türkiye'yi seçen Price, bu kez dişlerini yeniletti. Özel bir diş kliniğine giden Price'ın kaplamaları değiştirildi ve gereken tedavi yapıldı.
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SEVGİLİSİ VE İKİ ÇOCUĞUYLA GELDİ
Yıldız, bu süreçte küçük bir de tatil yapma imkanı buldu. Bir otelin havuzunda güneşlenip yüzen Katie Price, yanında sevgilisinin yanı sıra beş çocuğundan ikisini de getirdi.