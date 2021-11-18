Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) sürekli işçi alımı yapacak - İşte branş dağılımı ve başvuru şartları

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 2021 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, yerüstü işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırmak üzere Zonguldak İş Kurumu aracılığı ile 11 kaynak işçisi, 13 mekanizasyon ve pres işçisi, 4 talaşlı imalat işçisi, bir ağaç işleri işçisi ve bir de elektrik işçisi olmak üzere, toplam 30 nitelikli eleman alımı yapacak. Başvurular, 22 Kasım 2021 tarihi ile 26 Kasım 2021 tarihleri arasında Zonguldak İş Kurumuna yapılacak. Kaynak: TTK 30 kişiyi nitelikli işçi olarak işe alacak