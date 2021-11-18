Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) sürekli işçi alımı yapacak - İşte branş dağılımı ve başvuru şartları
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, 30 nitelikli işçi alımı için ilan yayımladı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesinde istihdam edilecek olan işçi alımları için detaylara ilanda yer verildi. İlana göre, TTK sürekli işçi alımı için başvurular 22/11/2021 - 26/11/2021 tarihleri arasında alınacak. İşte TTK branş dağılımı ve başvuru şartları...
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1
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 2021 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, yerüstü işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırmak üzere Zonguldak İş Kurumu aracılığı ile 11 kaynak işçisi, 13 mekanizasyon ve pres işçisi, 4 talaşlı imalat işçisi, bir ağaç işleri işçisi ve bir de elektrik işçisi olmak üzere, toplam 30 nitelikli eleman alımı yapacak. Başvurular, 22 Kasım 2021 tarihi ile 26 Kasım 2021 tarihleri arasında Zonguldak İş Kurumuna yapılacak. Kaynak: TTK 30 kişiyi nitelikli işçi olarak işe alacak
2
Başvuranlardan 11 kişiye kaynakçı kadrosu verilecek. Kaynak işçisi olacak 11 kişinin meslek liselerinin kaynakçılık, metal işleri bölümünden veya metal teknolojisi bölümünün kaynakçılık dalından mezun olmaları bekleniyor. 13 kişi de mekanizasyon ve pres işçisi olarak işe alınacak. Kaynak: TTK 30 kişiyi nitelikli işçi olarak işe alacak
3
Talaşlı imalat işçisi olarak işe başlatılacak olan 4 kişinin; meslek liselerinin tesviye, torna-tesviye, bilgisayarlı nümerik kontrol (CNC) torna, bilgisayarlı makine imalatçılığı veya bilgisayar destekli üretim bölümünden mezun olmaları şartı isteniyor. Kaynak: TTK 30 kişiyi nitelikli işçi olarak işe alacak. 1'er kişi ise ağaç işleri işçisi ve elektrik işçisi unvanıyla TTK'da istihdam edilecek.