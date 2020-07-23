Türkiye tarafından NAVTEX ilan edildi! NAVTEX nedir, NAVTEX ilan etmek ne demek, anlamı ne?

NAVTEX ilanı gelişmesinin ardından Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros acilen ülkesine döndü. NAVTEX ilanı, Türkiye tarafından Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sondaj faaliyetlerini belirtmek için yapıldı. Bu gelişmenin ardından da NAVTEX'in ne olduğu ve ilanının ne anlama geldiği merak konusu oldu. Peki, NAVTEX ilanı nedir ve ne anlama gelir? İşte, Türkiye tarafından ilan edilen NAVTEX hakkında tüm gelişmeler...



NAVTEX NEDİR? NAVTEX İLANI NE DEMEK?



NAVTEX, Navigational Telex kelimesinin kısaltılmış halidir. Denizcilerin kullanmakta oldukları önemli bir cihaz olan NAVTEX, seyir halindeyken pek çok verinin alınmasına da olanak sağlamaktadır. Ayrıca NAVTEX ilanı aracılığıyla çevre bilgilendirmesi de sağlanabilmektedir.



NAVTEX ilanı, Türkiye'nin yapmış olduğu ilanın ardından merakla araştırılmaya başlandı. Tatbikatlar gibi durumlarda da bilgilendirme amacıyla gerçekleşen NAVTEX ilanı, bu kez Doğu Akdeniz'deki haklar çerçevesinde gerçekleşti.