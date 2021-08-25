Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine giriyor! İşte il il 26 Ağustos hava durumu tahminleri

Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığının yarından itibaren artarak, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin bazı bölgelerinde hava sıcaklığı yarından itibaren artış gösterecek.



