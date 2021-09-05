Türkiye onu 'Mennan' olarak tanıdı... Erdal Türkmen şimdi ne yapıyor?

Oyuncu, o dönemki set ortamını ise şöyle anlatıyor: “Kalabalık setler daima zordur. Normal hayatınızdaki sabırdan çok daha fazla sabırlı olmalısınız. Beklemesini bilmelisiniz. Herkes kaldıramaz. Ünlü olmak isteyip sete gelen figüranların, bir çekim günü sonunda ‘Bu nasıl iş, bir daha gelmem’ dediğini çok gördüm. En enteresan haller onların işin zorluğunu gördüklerindeki şaşkınlığı ve pişmanlığıdır. Ama çok değerli oyuncularla bir aradaydık. Güçlü enerjileriyle rolümü iyi yapmamı sağladılar. Dizi işi, ekip işi sonuçta. Ortak bir uyum olduğu için ‘Hayat Bilgisi’ dizisi hâlâ değerli.”