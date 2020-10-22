Türkiye Merve Aslan cinayetini konuşuyor - Merve Aslan olayı nedir?
21 yaşındaki Mustafa Aslan, 3 yıldır eve gelmeyen ablası Merve Aslan’ı vurdu. Kurşunlarına isabet ettiği Merve Aslan yere yığılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Merve Aslan, çağrılan ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. kardeşi tarafından katledilen Merve Aslan’ın ölümü ardından sosyal medyadan tepki yağıyor. İşte Merve Aslan cinayetinin detayları…
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Adıyaman'dan Diyarbakır'a gelen Mustafa Aslan (21), 3 yıldır eve gelmeyen ablası Merve Aslan'ı (24), tabancayla 4 el ateş ederek öldürdü. Mustafa Aslan'ın (21), gözaltında verdiği ifadesinde, ablasını ailesinin namusuna leke getirdiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
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Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Kooperatifler Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı'nda meydana geldi. Mustafa Aslan, iddiaya göre 3 yıldır eve gelmeyen ablası Merve ile buluşmak için Adıyaman'dan Diyarbakır'a geldi. Sanat Sokağı'nda ablası Merve ile görüşen Mustafa Aslan, tartışma sonrası yanında bulundurduğu tabancayı çıkarıp, 4 el ateş etti. Kurşunlarına isabet ettiği Merve Aslan yere yığılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Merve Aslan, çağrılan ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Mustafa Aslan ise polisler tarafından gözaltına alındı.
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'NAMUS İÇİN ÖLDÜRDÜM' DEMİŞ
Diyarbakır'da, 3 yıldır eve gelmeyen ablası Merve Aslan'ı (24), sokak ortasında tabancayla 4 el ateş ederek öldüren Mustafa Aslan'ın (21), gözaltında verdiği ifadesinde, ablasını ailesinin namusuna leke getirdiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Aslan, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.