Türkiye Kupası finali ne zaman? İşte ZTK final tarihi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki final maçı için merakla beklenen tarih belli oldu. İki ekip İzmir'de karşı karşıya gelecek ve kupayı müzesine götürmek için kıyasıya mücadele edecek.



