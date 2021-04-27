Türkiye Kupası finali ne zaman? İşte ZTK final tarihi
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Ligde emin adımlarla şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren ve ezeli rakiplerini geride bırakmayı başaran Beşiktaş, yarı final ayağında Başakşehir’i uzatmalarda bulduğu golle geçmişti. Peki, Türkiye Kupası finali ne zaman?
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'Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman?' sorusu futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Kupanın yarı finalinde, Beşiktaş Başakşehir'i, Antalyaspor ise Alanyaspor'u eledi ve isimlerini finale yazdırdı. Futbolseverlerin gözü ise oynanacak final mücadelesinin tarihinde. İşte, TFF'nin açıkladığı final tarihi...
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki final maçı için merakla beklenen tarih belli oldu. İki ekip İzmir'de karşı karşıya gelecek ve kupayı müzesine götürmek için kıyasıya mücadele edecek.
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Ziraat Türkiye Kupası finali İzmir'de oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki final maçı, 18 Mayıs'ta İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki final maçı, 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kupada final müsabakasının saat 20.45'te başlayacağı belirtildi.