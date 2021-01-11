Türkiye koronavirüs tablosunda son durum: Günlük vaka ve ölüm sayılarında dikkat çeken gerileme..
Koronavirüs salgınının dünya genelinde ve ülkemizde artmasıyla birlikte alınan önlemler olumlu yönde sonuç vermeye devam ediyor. 30 bini aşan günlük vaka sayısının ardından hafta sonu ve hafta içi belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulaması hayata geçmiş ve ardından bir dizi önlem daha alınmıştı. Bir ayı aşkın süredir uygulanan kısıtlamaların ardından günlük vaka ve hasta sayılarında büyük düşüş yaşandı. Gelen son tablo bilgilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 786 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti.
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Son 24 saatte 8 bin 103 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldi. Test sayısı 26 milyon 196 bin 481'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 326 bin 256, vefat sayısı 22 bin 807, ağır hasta sayısı 2 bin 811 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
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"Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bugün tespit edilen 1017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim."
"Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bugün tespit edilen 1291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız."
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SON 24 SAATTE DÜNYADA YAŞANAN KORONAVİRÜS GELMİŞMELERİ
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 90 milyon 381 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 939 bini, iyileşenlerin sayısı 64 milyon 638 bini geçti.
Vaka sayısı ABD'de 22 milyon 741 bini, Hindistan'da 10 milyon 460 bini, Brezilya'da 8 milyon 79 bini ve Rusya'da 3 milyon 401 bini aştı.
Almanya'nın Nürnberg kentinde Mezarlıklar Müdürlüğünün, Kovid-19 kaynaklı ölümlerin artması nedeniyle krematoryumda yakılan cesetlerin defin işlemlerini yetiştiremediği bildirildi.
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İran Korona ile Mücadele Kurulu Bilim Komitesi Üyesi Minu Mahraz, ülkesinin geliştirdiği Kovid-19 aşısını vurulan kişi sayısının 7'ye yükseldiğini söyledi.
İran Sağlık Bakanı Said, Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne yakalanmış 4 yeni vaka daha tespit ettiklerini duyurdu.
Gazze'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir aydan fazla süredir kapalı olan camiler yeniden ibadete açıldı.
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Kovid-19 vakalarının artış trendini koruduğu Osaka ve Kyoto eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilebileceğini söyledi.
Uluslararası Barolar Birliği, Sri Lanka'da uzun süredir tartışılan Kovid-19'dan ölenlerin cesetlerinin din ayrımı gözetilmeksizin krematoryumlarda yakılmasını eleştirdi.
Çinli yetkililer, Hebei eyaletinde yer alan Şıciacuang ve Şingtay kentlerinde halkı "7 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmaması" konusunda uyardı.
Malezya'nın Ekonomi Bakanı Mustafa Muhammed'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 37 bin 7'ye yükseldi.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Kovid-19 sonuçlarına yönelik tedaviyi tamamlamak için Almanya'ya gitti.
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New York'un iki bölgesinde Kovid-19 aşısı için mega aşı merkezi kuruldu
New York'un iki bölgesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı temel hizmet çalışanlarını aşılama sürecini hızlandırmak için mega aşı merkezi kuruldu.
New York'un ilçelerinden Brooklyn ve Bronx'ta kuruluşu tamamlanan mega aşı merkezlerinin, pazartesiden itibaren resmen faaliyete geçecek ve 7 gün 24 saat ulaşılabilir olacak. İlk olarak sağlık çalışanları aşı olacak.
Sağlık çalışanlarının ardından öğretmenler ve itfaiyeciler gibi temel hizmet çalışanlarının yanı sıra 75 yaş üstü yaşlılar da pazartesi gününden itibaren bu merkezlere gelerek aşı olabilecek.
AA ekibinin hazırlık çalışmalarını görüntülediği Brooklyn'deki Army Terminal Sunset Park'ta kurulan merkezde, bugünden itibaren kısmi aşı çalışmaları başladı, bazı sağlık çalışanlarına Amerikan Gıda ve Sağlık Dairesinden (FDA) ön onay alan Moderna aşısı vuruldu.
New York Valisi Andrew Cuomo dün yaptığı açıklamada, şu ana kadar New York'a 540 bin dozdan fazla aşının ulaştığını ve yeni açılan aşı merkezlerine dağıtıldığını duyurmuş, komşu eyalet New Jersey'de de Vali Phill Murphy 200 bin doz aşının kendilerine ulaştığını ve hızlıca bu sayının artacağını ifade etmişti.