Türkiye Koronavirüs tablosunda son durum: Günlük vaka sayısı hedefe bir adım daha yaklaştı!.. İşte vefat ve vaka sayısı..

Ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi.



Test sayısı 57 milyon 4 bin 499'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 330 bin 447, vefat sayısı ise 48 bin 721 oldu.