Türkiye Koronavirüs tablosunda son durum: Günlük vaka sayısı hedefe bir adım daha yaklaştı!.. İşte vefat ve vaka sayısı..
Türkiye'de 5 bin 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 53 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 952 oldu, iyileşen sayısı ise 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi.
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı ise 454 olarak kayıtlarda yer aldı.
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Ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi.
Test sayısı 57 milyon 4 bin 499'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 330 bin 447, vefat sayısı ise 48 bin 721 oldu.
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Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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40 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanması başladı
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında 40 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanmasına başlandı.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da randevularını alarak sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde, randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.
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Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan vatandaşlardan İbrahim Albayrak, AA muhabirine, aşı olduğu için kendini daha güvende hissettiğini söyledi.
Aşılama çalışmaları ile salgının üstesinden gelinebileceğini ifade eden Albayrak, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
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Bu süreçte aşı olup, kurallara uyularak sağlık çalışanlarına destek olunabileceğini ifade eden Albayrak, sırası gelen her vatandaşın aşı olması gerektiğini sözlerine ekledi.
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Nüfusuna oranla en yüksek aşılamanın olduğu Edirne ile Türkiye'de ilk 10 kent arasında yer alan Kırklareli'nde aşı merkezlerinde hareketlilik yaşanıyor.