Türkiye Koronavirüs tablosunda son 24 saat verileri... İşte 1 Kasım günlük vaka haritasında son durum... İl il risk haritası
Koronavirüs günlük vaka sayısı açıklandı. Sağlık Bakanlığı, 1 Kasım Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 356 bin 643 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi. İşte il il risk haritasındaki son durum...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 356 bin 643 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, aşı sayesinde vakalarda hızlı artışlar görülmediğini belirterek, "Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı %75’i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var" ifadelerini kullandı.
2
1 KASIM TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşı sayesinde vakalarda hızlı artışlar görülmediğini belirterek, "Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı %75’i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var" ifadelerini kullandı.
3
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması
Yaklaşık 3 milyon kişi zamanı gelen Üçüncü Doz aşısını henüz yaptırmadı. Bilim insanları üçüncü dozu Koruma Kalkanı Dozu şeklinde adlandırıyor. Üçüncü doz aşınızı yaptırın. 18-59 yaş arasında ve sağlıklıysanız 3. Doz için Turkovac da tercih edebilirsiniz.
4
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,21 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 116 milyon 210 bin 213'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 86 bin 994 doz aşı uygulandı.
5
En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.
6
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Ekim 2020 İzmir depremi hepimizi sarsmıştı. Depremde 117 insanımız can verdi. Bir anda yıkımlara yol açan bir afet. Kayıpları; hastalığa bağlı, süreci bilinen ölümlerle elbette bir tutulamaz. Ama unutmayın: Sadece bugünkü vefat sayımız 203. Önlenmesi mümkün ölümler önlenmeli." ifadelerini kullandı.