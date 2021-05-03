Türkiye Koronavirüs tablosu: Günlük Kovid-19 vaka sayılarında dikkat çeken düşüş.. Fahrettin Koca'dan test sayısı açıklaması.. İşte detaylar
Türkiye Koronavirüs günlük vaka tablosunda umut veren düşüş sürerken, vefat sayısında ise maalesef kritik seviye dikkat çekiyor. Dün güncellenen son veriler Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta test sayısındaki azalma sosyal medyanın gündemindeki konular içinde olmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca test sayılarındaki durumu açıkladı. İşte Türkiye koronavirüs tablosundaki son durum ve yaşanan gelişmeler
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Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 587 oldu.
Son 24 saatte 75 bin 182 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 480 bin 381'e yükseldi.
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Test sayısı 47 milyon 744 bin 338'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 875 bin 388, vefat sayısı 40 bin 844, ağır hasta sayısı 3 bin 532 oldu.
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Son dakika... Test sayısı tartışması! Sağlık Bakanı Koca: Asılsız ve iyi niyetli değil
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, ''Vaka sayısındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı yaklaşımlar görüyoruz. Testler semptom gösteren ya da temaslı kişilere yapılmaktadır'' dedi. Tam kapanma süreciyle ilgili de konuşan Koca, ''Tüm Türkiye’de hastaneye başvuranların sayısı yarı yarıya düşmüştür'' dedi
Koca, Bölge Değerlendirme Toplantısı için geldiği kentte Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.
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Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Koca, ülke genelinde sıkılaştırılmış kurallarla süren bir kısıtlama uygulamasıyla beraber bölgelerde durum değerlendirmesi yaptıklarını belirtti.
İllerin durumunu yerinde değerlendirmek ve tedbirleri yerinde kontrol etmek için cuma günü Antalya'da olduklarını anımsatan Bakan Koca, bugün de Edirne'de Trakya'daki dört ili ele alacaklarını ifade etti.
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"FEDAKARLIKLARIN SONUCU YANSIYOR"
Bakan Koca, son haftalarda Kovid-19 hasta sayılarında görülen artış nedeniyle tam kapanma tedbirlerine geçmek zorunda kalındığını belirterek, şunları kaydetti:
"İki hafta süreyle uygulanan tedbirlerin vaka sayısında istediğimiz düşüş hızına erişemememiz sebebiyle 17 günlük bir kapanma dönemi ile vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyoruz. Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın tedbirlere uyumunu talep ediyor ve gösterilen hassasiyet için teşekkür ediyorum."
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"TEST, SEMPTOM GÖSTERENLERE YAPILIYOR"
Vaka sayılarıyla test sayıları arasında ilişki kurularak asılsız yorumların yapıldığına dikkati çeken Bakan Koca, "Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler görüyoruz. Buradan bir defa daha ifade etmek isterim. Testler semptom gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalar ile temasın azalması beklenen bir durumdur. Bu da hem polikliniğe olan müracaatları hem de filyasyon kaynaklı testlerin sayısını düşürmektedir." diye konuştu.
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Test sayılarının düşmesinin vaka sayısının düşmesinin sebebi değil sonucu olduğunu vurgulayan Bakan Koca, şöyle devam etti:
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"Tüm Türkiye'de son iki haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumdadır. Özetle test sayılarının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sebebi değil, sonucudur. 14 aydır koronavirüs salgınını kontrol etmek adına büyük bir mücadele veriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yeni bir pik dönemi yaşadık. İlk etapta alınan kısıtlama tedbirlerinin sağladığı kısmi düşüşü tam kapanma ile etkili hale getirmeyi amaçlıyoruz. Düşüş hızını arttırmak amacıyla tam kapanma bir zaruret haline geldi. Vatandaşlarımızın bu fedakarlığı sayesinde hedefimize ulaşacağız."
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"BAYRAMI BAYRAM GİBİ YAŞAMAK İSTİYORUZ"
Kısıtlama süreçleri sonunda bayrama bayram gibi girmek istendiği temennisini tekrarladığını vurgulayan Bakan Koca, "Bu ifadeyi tekraren söylüyorum. Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı, bayram gibi yaşamak istiyoruz." dedi.
Hedefin, alınacak tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükünü her geçen gün azaltmak olduğuna işaret eden Bakan Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:
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"Filyasyon, salgınla mücadelede bildiğiniz gibi çok önem verdiğimiz bir faaliyetimiz. Bu sistemi dünyada etkin şekilde uygulayabilen nadir ülkelerden biriyiz. Filyasyon ekiplerimiz hem temaslıları belirleyip izole etmek, hem vatandaşlarımıza ilaçlarını ulaştırmak için canla başla mücadele ediyor. Edirne'de her biri üç kişiden oluşan filyasyon ekip sayımız 98."
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Edirne'deki vaka sayılarına da değinen Bakan Koca, kentte son bir haftada vaka sayısının yüzde 50 oranında azaldığını, yatak doluluk oranının yüzde 52,1 yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 66,7 olduğunu söyledi.
Bakan Koca, Edirne aşılama programının başarıyla sürdüğünü 65 yaş üstü vatandaşlardan Edirne'de aşılanma oranının yüzde 88 olduğunu belirtti.
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AŞI OLMAYA DAVET ETTİ
Salgını yenebilmek için etkili bir aşılama oranına ulaşmak zorunda olunduğunu vurgulayan Bakan Koca, "Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." dedi.