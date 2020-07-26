Türkiye Koronavirüs 26 Temmuz tablosu vaka, iyileşen sayısı: Corona virüsünde son durum ve dünya geneli Covid 19 haritası
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 16 milyonu aştı, can kaybı 645 bine, iyileşenlerin sayısı 9 milyon 822 bine yükseldi. Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 343 bin 366’ya, can kaybı 85 bin 238’e çıktı. Ülkede 1 milyon 592 bin 281 kişi iyileşti. Hindistan'da vaka sayısı 1 milyon 336 bin 861'e, can kaybı 31 bin 358'e ulaştı. Ülkede 849 bin 432 kişinin iyileştiği bildirildi. Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 806 bin 720’ye, ölü sayısı 13 bin 192’ye yükseldi. Tüm dünayada bunlar olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizdeki son durum hakkında bilgi verdi. Bakan Koca, 26 Temmuz 2020 tarihli en güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte, koronavirüs vaka ve ölüm sayıları ile 26 Temmuz güncel Türkiye tablosu...
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Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 79 bin 824 artışla 4 milyon 251 bin 202'e yükseldi. Can kaybının 148 bin 530'a ulaştığı ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 28 bini geçti.
ABD'de Florida, vaka sayısında New York'u geride bırakarak, California'dan sonra ülkede en fazla vaka görülen ikinci eyalet oldu.
Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 343 bin 366’ya, can kaybı 85 bin 238’e çıktı. Ülkede 1 milyon 592 bin 281 kişi iyileşti.
Temmuz ayının başında Kovid-19’a yakalanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, iyileştiğini açıkladı.
Hindistan'da vaka sayısı 1 milyon 336 bin 861'e, can kaybı 31 bin 358'e ulaştı. Ülkede 849 bin 432 kişinin iyileştiği bildirildi.
Hindistan’ın Karnataka eyaletinin Bellary bölgesinde yaşayan 100 yaşındaki kadın, Kovid-19’u yenmeyi başardı.
Ülkede bir potansiyel aşının daha insanlar üzerinde test edilmeye başlandığı bildirildi.
Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 806 bin 720’ye, ölü sayısı 13 bin 192’ye yükseldi.
Can kayıpları İspanya'da 28 bin 432, İtalya’da 35 bin 102, Meksika’da ise 42 bin 645 olarak açıklandı.
İspanya'da özellikle ülkenin doğusundaki Katalonya ve Aragon özerk bölgelerinde yoğunlaşan yeni vakaların, Avrupa'nın diğer ülkelerinde endişe yaratmaya başladığı ifade edildi.
Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde Kurban Bayramı namazının açık alanlarda kılınmasını yasakladı.
Fas İslami İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde bayram namazının camilerde ve ibadethanelerde toplu halde kılınmayacağı belirtildi.
Endonezya’da hayvan kesim yerlerinde sadece görevli kişilerin alanda bulunmasını talep eden yetkililer, kasap ve et dağıtanların eldiven ve maske takma zorunluluğunun bulunduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 226 bin 100, can kaybı 5 bin 613 oldu.
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BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor" dedi.
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25 TEMMUZ KORONAVİRÜS SON DURUM TABLOSU
Koronavirüs Türkiye tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, "Son 1 haftada pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz; Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz; Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli." dedi.
Tabloya göre, bugün yapılan 43 bin 312 testten 921’i pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 16 kişi işe toplam can kaybı 5 bin 596 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 208 bin 477’ye yükseldi.
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KORONAVİRÜS TÜRKİYE TABLOSUNDA SON DURUM
Türkiye koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Günlük iyileşen, hasta ve vaka sayısı hakkında bilgi veren Bakan Koca, şunları ifade etti;
Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, DÜNE KIYASLA AZALDI. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. Bakan Koca, şunları ifade etti;
İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum.
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 15 milyon 234 bine ulaşırken, can kaybı 622 bin 566'ya, iyileşenlerin sayısı 9 milyon 198 bine yükseldi.
Ülkede 100 binden fazla kişi, Kovid-19 aşışı denemeleri için gönüllü olurken, başkent Washington DC'de salgın nedeniyle evinin dışına çıkan herkese maske zorunluluğu getirildi.
Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 178 bine, can kaybı 81 bin 828'e çıktı. Ülkede 1 milyon 465 bin 970 kişi de iyileşti.
Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 45 bin 411 artarak 1 milyon 239 bin 496'ya ulaştı, 29 bin 894 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 784 bin 255 kişinin iyileştiği bildirildi.
Rusya'da vaka sayısı 789 bin 190'a, can kaybı 12 bin 745'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 572 bin 53 oldu.
İspanya'da vaka sayısı 314 bin 631'e yükselirken, can kaybı 2 artarak 28 bin 426 olarak kaydedildi.
İngiltere'de ise vaka sayısı 296 bin 377'ye ulaştı, 45 bin 501 kişi öldü.
İran'da vaka sayısı 281 bin 413'e yükseldi, can kaybı 14 bin 853 oldu, 244 bin 840 kişi de sağlığına kavuştu. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salgının yıl sonuna kadar devam edeceğini belirterek, halktan alışkanlıklarını değiştirmesini istedi.
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İtalya'da can kaybı 9 artarak 35 bin 82'ye, toplam vaka sayısı 245 bin 32'ye, iyileşenlerin sayısı 197 bin 628'e ulaştı.
Fransa'da ise can kaybı 7 artarak 30 bin 172'ye yükselirken, vaka sayısı 178 bin 336, iyileşenlerin sayısı da 79 bin 957 olarak açıklandı.
Irak'ta, bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Belçika'da, Sağlık ve Göç Politikaları Bakanı Maggie de Block, artan vaka sayıları ışığında normalleşme sürecinde 5'inci aşamaya şu anda geçilmeyeceğini, ilave kısıtlamaların gündemde olduğunu söyledi.
Lüksemburg'da Kovid-19 vakalarındaki artışın ardından, ülkedeki hemen hemen tüm atık sularında virüs izine rastlandığı bildirildi.
Suudi Arabistan, hac sırasında ibadet mekanlarında günde 10 defa sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirileceği, bunun için 3 vardiya halinde günde 3 bin 500 işçinin çalışacağını açıkladı.
Sinema dünyasının önemli festivallerinden Toronto Uluslararası Film Festivali (TIFF), salgın nedeniyle bu yıl dijital ortamda gerçekleştirilecek.
Zimbabve'de, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan 100 binden fazla kişi gözaltına alındı.
Japonya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 tedavisinde "Deksametazon" isimli ilacın kullanımını onaylarken, ülkede yerel turizm piyasasını canlandıracak turizm teşviki “Seyahate Çık“ kampanyası başlatıldı.
Bolivya'nın iki şehrinde özel emniyet biriminin, büyük bölümü Kovid-19 nedeniyle öldüğü düşünülen 420 kişinin cesetlerini topladığı bildirildi.
Çin Süper Ligi'nde forma giyen futbolculara yapılan Kovid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanmadı.
Irak'ta, salgın nedeniyle Kurban Bayramı süresince sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı.
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde artan Kovid-19 vakaları dolayısıyla 6 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Singapur'da Kovid-19'a karşı potansiyel aşının insanlar üzerinde test edilmeye başlanacağı bildirildi.
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CORONA VİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM
Türkiye koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca, 22 Temmuz vaka ve ölüm sayısıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Temmuz vaka ve ölüm sayısını şu ifadelerle duyurdu;
"Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok. Hastalığın ülkemizdeki seyrinin gösterildiği detaylı grafik, günlük ve haftalık COVID-19 durum raporları ve diğer önemli bilgiler için linkimiz: covid19.saglik.gov.tr"
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Bakan Koca, 20 Temmuz Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı..
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 43 bin 404 test yapıldı, 931 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, 992 kişi de iyileşti.
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'de son 24 saatte 924 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 219 bin 641, can kaybı 5 bin 491 oldu.
"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 310 test yapıldı, 924 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 997 kişi iyileşti.
Toplam test sayısı 4 milyon 273 bin 377, vaka sayısı 219 bin 641, vefat sayısı 5 bin 491 olarak kayıtlara geçti.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1246, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 398, iyileşen hasta sayısı ise 202 bin 10 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Her gün 1000'e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz, iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı." ifadelerini kullandı.
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Koca'dan taraftarlara Kovid-19 uyarısı
Koca, Twitter hesabındaki paylaşımda, Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir-Kayserispor müsabakasının İstanbul'da, Trabzonspor-Konyaspor karşılaşmasının Trabzon'da oynandığını anımsatarak "Taraftarı maç sonunda salgın tedbirlerine uymaya davet ediyoruz. Kovid-19 günlerinde centilmenlik kurallarına maske, mesafe ve toplum sağlığı da eklendi. İyi seyirler." uyarısında bulundu.
Kovid-19 salgını yabancıların arsa ve konut alımını da etkiledi
Dünyadaki gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, yabancıların konut ve arsa alımını etkiledi.
Yabancılara geçen yılın ilk altı ayında 1016 arsa, 20 bin 408 konut, bu senenin aynı döneminde ise 977 arsa, 16 bin 145 konut satıldı.
Yabancıların arsa ve konut alımında ilk tercihleri İstanbul ve Antalya oldu.
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İran'da vaka sayısı 273 bin 788'e yükseldi, can kaybı 14 bin 188 oldu. Ülkede 237 bin 788 kişi sağlığına kavuştu.İtalya'da can kaybı 3 artarak 35 bin 45'e, toplam vaka sayısı 244 bin 434'e, iyileşenlerin sayısı 196 bin 949'a ulaştı. Bugünkü ölüm rakamı, salgının ülkede görülmeye başladığı ilk günlerden olan 23 Şubat'tan bu yana kaydedilen en düşük seviyede gerçekleşti.Fas hükümeti, salgın nedeniyle alınan tedbirleri hafifletmeye devam ediyor. Bu kapsamda, resmi spor müsabakalarının seyircisiz düzenlenmesine, kültür merkezleri, kütüphaneler ve müzelerin yüzde 50'lik kapasiteyi geçmemek kaydıyla yeniden açılmasına izin verildi.Nijerya'da, Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama'da Kovid-19 tespit edildi.Bosna Hersek Hırvat Demokrat Birliği Genel Başkanı ve Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Dragan Covic de Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
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Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 716, Hindistan'da 681, Meksika'da 296 kişi öldü
Kovid-19 salgınında son 24 saatte Brezilya'da 716, Hindistan'da 681, Meksika'da 296 kişi öldü.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 716 kişi hayatını kaybetti.Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 716 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 79 bin 488’e, vaka sayısı da 23 bin 529 artarak 2 milyon 098 bin 389’a yükseldi.Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 415 bin 49 vaka ve 19 bin 732 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 371 bin 229 olarak kayda geçti.
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Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.
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Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 497'ye çıktı
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 681 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 497'ye yükseldi.Hindistan'da son 24 saatte 40 bin 425 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 118 bin 42'ye çıktı.Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 217 bin 423 kişi iyileşti.Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.
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Kovid-19'dan son 24 saatte Meksika'da 296 kişi öldü
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 296 artarak 39 bin 184'e ulaştı.Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 311 artışla 344 bin 224'e çıktı.Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 217 bin 423 kişi iyileşti.Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.