Türkiye Koronavirüs verileri.. Vaka ve ölüm sayılarında son durum (günlük ve toplam)
Mart ayından bu yana Türkiye’de de görülmeye başlanan koronavirüs nedeniyle ölümler devam ediyor. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 40 milyon 183 bine ulaştı. Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 354 bin, Hindistan'da 7 milyon 546 bin, Brezilya'da 5 milyon 224 bin ve Rusya'da 1 milyon 399 bine ulaştı. Peki, Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum ne? İşte Türkiye’deki vaka ve ölüm sayılarında son durum…
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Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları günlük olarak paylaşılıyor. Son durumu merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki koronavirüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 14 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı. Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 93 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 11 bin 326'e yükseldi. Bugün toplam 149 bin 942 test yapılırken, 3 bin 356 yeni vaka tanısı konuldu.
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Toplam vaka sayısı 407 bin 939 oldu. Bugün iyileşen 2 bin 10 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 348 bin 804'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 356 olduğu açıklandı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3 binden fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin” ifadelerine yer verdi.
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14 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR
Türkiye Korona Virüs tablosu günlük olarak Sağlık Bakanlığı’nın https://covid19.saglik.gov.tr/TR-68443/covid-19-durum-raporu.html adresi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. 14 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunun akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.