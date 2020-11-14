Gündem Haber Giriş: 14 Kasım 2020 - 12:43 | 14 Kasım 2020 - 12:43

Türkiye Koronavirüs verileri.. Vaka ve ölüm sayılarında son durum (günlük ve toplam)

Mart ayından bu yana Türkiye’de de görülmeye başlanan koronavirüs nedeniyle ölümler devam ediyor. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 40 milyon 183 bine ulaştı. Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 354 bin, Hindistan'da 7 milyon 546 bin, Brezilya'da 5 milyon 224 bin ve Rusya'da 1 milyon 399 bine ulaştı. Peki, Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum ne? İşte Türkiye’deki vaka ve ölüm sayılarında son durum…