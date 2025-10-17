Türkiye Güzeli seçildi ama bedelini çok ağır ödedi... Acısı güzel mavi gözlerinden hiç silinmedi

Bütün bunların yanı sıra Sema Yunak'ın akıllarda en çok kalan çalışmasını hatırlamak gerekirse birçok kişinin aklına Hastane adlı dizi gelir kuşkusuz.O dizide Zeki Alasya, Metin Akpınar, Zihni Küçümen, Selim Naşit, Sezai Altekin gibi dönemin en gözde oyuncularıyla birlikte kamera karşısına geçti Yunak. 2001 yılından sonra ise kameraların karşısından elini eteğini çekti. Şimdi hayranları onun nerelerde olduğunu ve ne yaptığını merak ediyor.Yunak, birkaç yıl önce bir AVM'de görüntülenmişti... Belki biraz kilo almıştı ama eski güzelliği de gülüşü de hala eskisi gibiydi.