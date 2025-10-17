Türkiye Güzeli seçildi ama bedelini çok ağır ödedi... Acısı güzel mavi gözlerinden hiç silinmedi

Bu kısaca anlattığımız öykünün kahramanı 1983 yılında, Neşe Erberk'in ardından Türkiye'nin ikinci en güzel kızı seçilen Sema Yunak'ın kısa öyküsü.1967 doğumlu Sema Yunak, o yarışmada taç giydikten sonra hayatı tamamen değişti. Son olarak da 2001 yılında Her Şey Oğlum İçin adlı TV filminde rol aldı. Ama bir daha da ne sinemada ne TV ekranında ne de tiyatro sahnesinde göründü.O dönemde ünlenen birçok genç kız ve genç erkeğin olduğu gibi birkaç kuşağın hafızasından hiç silinmedi yine de.