Türkiye Enduro Şampiyonu Serkan Özdemir kimdir? Serkan Özdemir Paslı çiftinin cinayetiyle ilgili konuştu
Türkiye Enduro Şampiyonu Serkan Özdemir, yıllar önce tanık olduğu olayla ilgili Müge Anlı ve ekibine konuştu. Fethiue Alışlıbaşı mevkiinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle ateş açılmış, Cahit Paslı göğsünden, eşi Hatice Paslı ise sırtından vurularak olay yerinde hayatını kaybetmişti. Mendos Dağı orman yolunda motosikletiyle antrenman yapan Türkiye Enduro Şampiyonu Serkan Özdemir ve Amerika'dan gelen sporcu arkadaşı Justin Leonard, çiftin cesedini fark etmişti. Milli motosikletçi o gün yaşadıklarını anlattı.
Serkan Özdemir, 1980 yılında Fethiye’de doğdu. Özdemir 13 yaşından buyana motosiklet kullanıyor. 2005 yılında Ölüdeniz Belediyesi Racing team takımını arkadaşlarla kurarak yarış hayatına başlayan sporcu 2006-2013 yılları arası klasmanda 2011-2013 yıllarında ise Genel Klasmanda Türkiye Şampiyonu oldu.
Türkiye’de İlk kez 2008 yılında düzenlenen Akdeniz enduro şampiyonasını hem klasmanda hem de genel klasmanda birincilikle tamamladı. İnternational Six days Enduro da Türkiye’yi Yunanistan’da Temsil eden ilk milli sporcu oldu. 2010 ve 2011 yılında Türkiye- Fethiye’de düzenlenen Dünya enduro şampiyonasında puan alarak ülkemi başarılı bir şekilde temsil etti.
Özdemir, 2013‘te 7 gün süren Uluslar arası Trans Anatolia Rally de şampiyonayı başarılı bir şekilde tamamlayarak Kemal Merkit ve Wouter Vaarkamp özel ödülüne layık görüldü. 2014 yılında Dünya Cross country rally şampiyonasında bayrağımızı podyumda dalgalandıran Milli sporcumuz, 2015 yılında 13 gün süren ve 9.600 km den oluşan dünyanın en zorlu yarışı olarak bilinen Dakar’da gene ay yıldızlı bayrağımızı finiş podyumuna taşıyarak büyük bir başarıya imza attı.
Başarılar
•2006-2009 Klas. Türkiye Enduro Şampiyonu
•2008 Akdeniz Enduro Şampiyonası Gp. Şampiyonu
•2011-2013 Klas. Türkiye Enduro Şampiyonu
•2011-2013 Türkiye Enduro Şampiyonu GP
•2014 Uluslararsı Transanatolia Rally B2 Şampiyonu
•2015 Dakar Finisher
•2016-2019 Transanatolia Rally Cup Şampiyonu
•2019 Uluslararası Hellas Rally 2.Lik
Başarılar
•2006-2009 Klas. Türkiye Enduro Şampiyonu
•2008 Akdeniz Enduro Şampiyonası Gp. Şampiyonu
•2011-2013 Klas. Türkiye Enduro Şampiyonu
•2011-2013 Türkiye Enduro Şampiyonu GP
•2014 Uluslararsı Transanatolia Rally B2 Şampiyonu
•2015 Dakar Finisher
•2016-2019 Transanatolia Rally Cup Şampiyonu
•2019 Uluslararası Hellas Rally 2.Lik