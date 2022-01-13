Türkiye Enduro Şampiyonu Serkan Özdemir kimdir? Serkan Özdemir Paslı çiftinin cinayetiyle ilgili konuştu

Türkiye’de İlk kez 2008 yılında düzenlenen Akdeniz enduro şampiyonasını hem klasmanda hem de genel klasmanda birincilikle tamamladı. İnternational Six days Enduro da Türkiye’yi Yunanistan’da Temsil eden ilk milli sporcu oldu. 2010 ve 2011 yılında Türkiye- Fethiye’de düzenlenen Dünya enduro şampiyonasında puan alarak ülkemi başarılı bir şekilde temsil etti.