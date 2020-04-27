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Dünya
Haber Giriş: 27 Nisan 2020 - 20:18,

Türkiye Covid-19 tablosu son durumu! Türkiye'de kaç vaka var ölüm sayısı nedir? Korona virüsü dünyada anlık ve güncel verileri

27 Nisan günlük corona verileri Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarında belli oldu. Türkiye'deki corona virüsü son durumu vatandaşlar tarafından merak edilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 27 Nisan verilerini paylaştı. Koca yaptığı açıklamada; "Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım." dedi. 27 Nisan corona günlük tablosu gündeme gelirken dünyada ülkelere göre koronavirüs vaka ve ölüm sayıları da değişti. Dünya geneli korona virüsü haritası anlık ve güncel verileri yayınlandı. Amerika'da vaka sayısı 1 milyona yaklaşırken, ölüm sayısı da 50 bini aştı. İspanya'da son vaka sayısı ise 200 binin üzerine çıktı. Ülkede 23 bin kişi hayatını kaybetti. Bugünkü corona tablosu son dakika açıklamalarla şekilleniyor...İşte Corona Virüsü risk haritası ve covid-19 salgınından anlık ve güncel veriler..

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Corona Virüsü salgını dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken, ülkelerden gelen son dakika gelişmeleri dikkat çekiyor. Dünya genelinde vaka sayısı 2.973.264'e yükselirken, ölüm sayısı da 206.569 kişi oldu. Toplamda 5.441.079 kişi ise covid 19'u yenerek sağlığına kavuştu. İşte ülkelerden gelen son dakika verileri ve son durumlar.

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

2Dünya Geneli Covid-19 tablosu son durum

Dünya Geneli Covid-19 tablosu son durum


Amerika'da 965.933 bin vaka bulunurken, bu vakalardan 107.045 kişi iyileşerek virüsten kurtuldu. Amerika'da son verilere göre 54.877 kişi ise Covid 19 sebebi ile hayatını kaybetti.

İspanya'da 226.629 vaka bulunurken, 23.190 kişi hayatını covid 19 sebebi ile kaybetti. 117.727 kişi ise iyileşerek corona virüsten kurtulmayı başardı.

İtalya'dan gelen son dakika verilerine göre 197.675 bin vaka bulunuyor. Ülkede 26.644 kişi hayatını kaybederken, 64.928 kişi de tedavi olarak iyileşti.

Fransa'da 162.220 vaka bulunuyor. 22.890 kişi hayatını kaybederken, 45.683 kişi de iyileşerek tedavi oldu.

Almanya'da toplamda 157.770 vaka bulunurken, bunların 114.500'ü tedavi olarak covid 19'dan kurtulmayı başardı. Ülkede şuana kadar toplam 5.976 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'den gelen son verilere göre 154.037 vaka bulurken, 20.795 kişi ülkede covid 19 sebebi ile hayatını kaybetti. 778 kişi de iyileşerek virüsten kurtuldu.

İran'da 90.481 vaka meydana gelirken, bunların 5.710'i hayatını kaybetti. Toplamda 69.657 kişi ise tedavi olarak virüsten kurtulmayı başardı.

327 NİSAN CORONA VİRÜS TABLOSU

27 NİSAN CORONA VİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüste bugünkü vefat sayısının 95 artarak 2 bin 900'e çıktığını açıkladı. Ayrıca bugünkü yapılan 20 bin 143 testte 2 bin 131 vakanın belirlendiğini duyurdu.

Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi;

Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizdeki son durumu paylaşırken, gelen rakamların en dikkat çeken kısmı ise salgının ülkemizde yayıldığı günden bugüne en düşük vaka sayısının açıklandığı gün olması.

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Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000’e varan günlük test kapasitemizin 30.000’i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti.' dedi..

6Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler

Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"İspanya 226 bin 629, İtalya 197 bin 675, Fransa 162 bin 100, Almanya 157 bin 770, İngiltere 152 bin 840, Türkiye 110 bin 130, İran 90 bin 481, Çin 82 bin 830, Rusya 80 bin 949, Brezilya 63 bin 100, Kanada 46 bin 895, Belçika 46 bin 134, Hollanda 37 bin 845, İsviçre 29 bin 61, Hindistan 27 bin 977, Peru 27 bin 517, Portekiz 23 bin 864, Ekvador 22 bin 719, İrlanda 19 bin 262, İsveç 18 bin 640, Suudi Arabistan 17 bin 522, İsrail 15 bin 443, Avusturya 15 bin 225, Meksika 14 bin 677, Japonya 14 bin 153, Singapur 13 bin 624, Şili 13 bin 331, Pakistan 13 bin 328, Polonya 11 bin 617, Romanya 11 bin 36, Güney Kore 10 bin 738, Belarus 10 bin 463, Birleşik Arap Emirlikleri 10 bin 349 ve Katar 10 bin 287.”

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İtalya 26 bin 644, İspanya 23 bin 190, Fransa 22 bin 856, İngiltere 20 bin 732, Belçika 7 bin 94, Almanya 5 bin 976, İran 5 bin 710, Çin 4 bin 633, Hollanda 4 bin 475, Brezilya 4 bin 286, Türkiye 2 bin 805, Kanada 2 bin 560, İsveç 2 bin 194, İsviçre 1610, Meksika 1351, İrlanda 1087, Portekiz 903, Hindistan 884, Rusya 747, Peru 728, Romanya 619, Ekvador 576, Avusturya 542, Polonya 535,Japonya 385, Pakistan 281, Güney Kore 243, İsrail 201, Şili 189, Suudi Arabistan 139, Birleşik Arap Emirlikleri 76, Belarus 72, Singapur 12, Katar 10."

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