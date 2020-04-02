Türkiye Corona son durum günlük vaka sayısı bilgileri 2 Nisan 2020 - Sağlık Bakanlığı corona canlı takip tablosu ve vaka sayısını paylaştı
Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan Sağlık Bakanlığınca hizmete sunulan corona canlı takip sitesinde güncel vaka verileri paylaşılmaya devam ediyor. Gün gün corona virüsü vaka, yapılan test sayısı, ölüm ve iyileşen hasta bilgilerini paylaşan corona canlı takip sitesine covid 19 gov tr üzerinden giriş yapılıyor. Perşembe günü Türkiye'de toplam vaka sayısının 18 bin 135, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 356'ya yükseldi. Peki, corona virüsü ölüm ve vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüsü son durum ne? İşte, Corona canlı takip sitesi ekranı ve corona virüsü günlük vaka tablosu ve son durum bilgileri...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
27 Mart tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından aktif hale getirilen Canlı corona takip sitesinde, Türkiye corona günlük tablo bilgileri yer alarak güncelleniyor. Coronavirüs takip sitesi üzerinden ayrıca corona virüsü belirtileri ve nasıl korunmamız gerektiğine dair daha birçok bilgi yer alıyor. Corona virüsü anlık vaka bilgileri ve corona virüsü ile ilgili merak edilen tüm bilgiler, covid 19 gov tr sitesinden öğrenilecek. İşte, corona virüsü canlı takip ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.
2
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI NE KADAR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Toplam vaka sayısı 18 bin 135, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 356'ya yükseldi" dedi.
3
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son duruma dair açıklama yaptı. Son verileri paylaşan Bakan Koca, toplam vaka sayısının 15 bin 679 olduğunu, 277 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
4
İL İL CORONA VİRÜS VAKA SAYISI
Corona virüsü vaka sayısını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünün İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Balıkesir, Zonguldak, Adana, Sakarya, Trabzon gibi illere dağılımını duyurdu. Bakan Koca, sunları söyledi;
İşte Vaka sayımızı gösteren tablo. Sayılarımız artıyor ama vakalarımız içindeki ölüm oranı 1.58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hedefimiz burada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını azaltmak. Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. İtalya'da bir bölgeden bütün İtalya'ya virüsün yayılmasına sebep oldu. Biz de o hatayı işlemek istemedik. Artık bütün illerimizde bu vakanın olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 852. %60'lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka Ankara, 410 vaka ise Kocaeli, Konya 584 vaka.
Toplam 39 ilimizde can kaybı var. 42 ilimizde vefat eden arkadaşımızın olmadığını gösteren tablo. Kayıplarımızın ağırlığı İstanbul ve İzmir'de.
5
TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS SON VAKA SAYISI
Sağlık Bakanlığı corona virüsü ile ilgili son dakika bilgilerini paylaştı. Bakanlık, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaşarak, "Toplam vaka sayısı 13.531 , hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükseldi" dedi
Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bakan Koca'da Twiiter hesabından tabloyu paylaşıp, uyarılarda bulundu. Bakan Koca, "TEST sayımız düne oranla %25,2 arttı. TEST MERKEZİ sayımız 75’e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım" dedi.
6
30 MART GÜNCEL VAKA SAYISI
Son dakika corona virüsü güncel vaka sayılarını bildirmeye devam eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Mart bilgilerini paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki toplam vaka sayısı 10 bin 827 olurken, toplam vefat sayısı da 168 oldu.Bakan Koca Twitter hesabından, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, Toplam vaka sayısı 10.827'ye, toplam vefat sayısı 168'e, toplam iyileşen sayısı ise 162'ye yükseldi.
Türkiye'de 29 Mart pazar akşamı açıklanan son verilere göre test sayısı 9.982 oldu. Bu sayı ile birlikte ülkemizde toplamda 65.446 test uygulanmış oldu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı 9.217 olurken, 23 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu verilerle birlikte hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı toplamda 131 oldu.
8
28 MART CORONA VAKA BİLGİLERİ
28 Mart corona virüs vaka sayıları güncellendi. Buna göre Türkiye'de güncel vaka sayısı 7 bin 402 oldu.
9
27 MART GÜNCEL CORONA VAKA SAYISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son dakika gelişmeleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca, "Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu" dedi.
10
COVİD 19 GOV TR SİTESİNDE HANGİ BİLGİLER YER ALIYOR?
Sağlık Bakanlığı tarafından aktif hale getirilen covid19 gov tr sitesi 27 Mart'ta erişime açıldı. Codvid 19 gov tr'de Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu, ve corona virüsüyle ilgili tüm detaylar yer alacak. Bu bilgiler arasında, corona virüs nedir, corona virüs belirtileri nelerdir, covid 19nda korunma yolları gibi güncel bilgiler paylaşılacak. Aynı zamanda günlük vaka sayıları da corona virüs takip ekranı üzerinden öğrenilecek.
11
CORONA VİRÜS NEDİR?
Corona virüsü, hayvanlarda yaygın olarak görülen bir virüs türü. Virüsün 4 alt türü var. Ender olarak hayvanlardan insanlara bulaşabiliyor. Hayvanlardan insanlara bulaştığında oluşan hastalığa “zoonoz” deniyor. Corona Virüsü’nün insandan insana bulaşabilen türünün ilk örnekleri 2003 yılında ortaya çıkan SARS ve 2012 yılında Suudi Arabistan’da ortaya çıkan MERS salgınlarında görüldü. Şu anda gündemde olan tür ise SARS ve MERS salgınlarındaki türden farklı, daha önce tanımlanmamış yeni bir tür. Yeni ortaya çıkan bu Corona Virüsü türüne verilen isim “2019-nCoV”. Hastalardan elde edilen numunelerdeki virüsün elektron mikroskobu ile çekilen ilk fotoğraf görüntüsü Çin Hastalıkları Kontrol ve Önleme Kurumu (CCDC) tarafından 27 Ocak’ta yayınladı. Fotoğrafta da görüldüğü üzere virüsün yüzeyinde onu kaplayan bir halka görülüyor. Bu kısım “taç” anlamına gelen “korona” kelimesi ile ifade ediliyor.
12
CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Hastalığın belirtileri basit bir soğuk algınlığından zatürreye kadar uzanan geniş bir yelpazede dağılıyor. Sık rastlanan en önemli belirtileri ise yüksek ateş, balgamlı öksürük, nefes darlığı. Belirtisini gördüğümüzde doğrudan hastalığı tanıyabileceğimiz spesifik bir belirtisi yok.
CORONA VİRÜSÜ AŞISI BULUNDU MU?
Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınının kısa sürede dünyanın her yerine yayılmasının ardından çok sayıda ilaç firması ve araştırma kuruluşu, hastalığa karşı aşı veya ilaç geliştirmek için çalışmalar yürütüyor.
Virüsün bulaştığı kişilerde üst solunum yolu enfeksiyonuyla birlikte akciğer iltihaplanmasına ve ileri safhada zatürreye yol açan hastalığa, belirtileri gidermeye yönelik tıbbi müdahaleler dışında bir çare geliştirilebilmiş değil..
Salgının yayılmasıyla, başta ABD ve Çin'de olmak üzere, Covid-19'a bağışıklık sağlayabilecek bir aşı ve tedavi edebilecek bir ilaç geliştirme yönündeki çabalara hız verildi..
Virüsün genetik diziliminin bilinmesi, aşı geliştirme sürecinin hazırlık safhasını hızlandırarak klinik denemelerin yolunu açtı..
Kovid-19'un genetik yapısının 2002-2003'te Çin'den dünyaya yayılan Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromuna (SARS) yol açan Corona virüsle yüzde 80 ila 90 arasında örtüştüğünün anlaşılması; araştırmacılara, SARS'a aşı bulmak için yapılan geçmiş çalışmalardan yararlanma olanağı sağladı.
13
CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?
Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.