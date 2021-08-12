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Ekonomi
Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 - 15:52 | 

Türkiye 85 sıra birden yükseldi! Dünyanın en iyileri belirlendi....

Uçuş araştırmaları şirketi Skytrax, 2021 yılı için dünyanın en iyi havalimanları listesini yayınladı. Listede Türkiye'de ciddi yükseliş kaydedildi.

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1

Skytrax’in listesinde bu yıl ciddi değişimler göze çarparken, İstanbul Havalimanı’nda ciddi yükselişi dikkat çekti.

2

Havalimanı ödülleri, Ağustos 2020'den Temmuz 2021'e kadar yürütülen küresel bir havalimanı memnuniyet anketinde müşteriler tarafından oylandı.

3

1 - DOHA HAMAD HAVALİMANI

Havalimanı 2020 yılında 3. sırada yer alıyordu. Bu sene birinci sıraya yükseldi.

4

2 - TOKYO HANEDA HAVALİMANI: EN TEMİZ HAVALİMANI

2020'de 2. sırada yer alan aynı sırada kaldı.

5

3 - SİNGAPUR JEWEL CHANGİ HAVALİMANI

Havalimanı 2020 yılında 1. sırada yer alıyordu. Bu sene üçüncü sıraya geriledi.

6

4 - SEOUL INCHEON HAVALİMANI: EN İYİ HAVALİMANI GÜVENLİĞİ

2020 senesi sıralaması: 4

7

5 - TOKYO NARİTA HAVALİMANI

2020 senesi sıralaması: 7

8

6 - MÜNİH HAVALİMANI

2020 senesi sıralaması: 5

9

7 - ZÜRİH HAVALİMANI

2020 senesi sıralaması: 11

10

8 - LONDRA HEATHROW HAVALİMANI

2020 senesi sıralaması: 12

11

9 - OSAKA KANSAİ HAVALİMANI

2020 senesi sıralaması: 10

12

10 - HONG KONG HAVALİMANI

2020 senesi sıralaması: 6

13

11 - JAPONYA CENTRAİR NAGOYA HAVALİMANI

2020 senesi sıralaması: 8

14

12 - AMSTERDAM SCHİPHOL HAVALİMANI

2020 senesi sıralaması: 9

15

13 - HELSİNKİ-VANTAA HAVALİMANI

2020 senesi sıralaması: 15

16

14 - GUANGZHOU HAVALİMANI

2020 senesi sıralaması: 30

17

15 - PARİS CHARLES DE GAULLE HAVALİMANI

2020 senesi sıralaması: 20

18

16 - FRANKFURT HAVALİMANI

2020 senesi sıralaması: 14

19

17 - İSTANBUL HAVALİMANI: EN GELİŞMİŞ HAVALİMANI

20

2020 senesi sıralamasında 102. sırada olan İstanbul Havalimanı bu sene 17. sıraya yükseldi.

21

18 - KOPENHAG HAVALİMANI

2020 senesi sıralaması: 19

22

19 - DUBAİ HAVALİMANI

2020 senesi sıralaması: 25

23

20 - MADRİD BARAJAS HAVALİMANI

2020 senesi sıralaması: 27

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