Türkiye 85 sıra birden yükseldi! Dünyanın en iyileri belirlendi....

Skytrax’in listesinde bu yıl ciddi değişimler göze çarparken, İstanbul Havalimanı’nda ciddi yükselişi dikkat çekti.Havalimanı ödülleri, Ağustos 2020'den Temmuz 2021'e kadar yürütülen küresel bir havalimanı memnuniyet anketinde müşteriler tarafından oylandı. 1 - DOHA HAMAD HAVALİMANIHavalimanı 2020 yılında 3. sırada yer alıyordu. Bu sene birinci sıraya yükseldi. 2 - TOKYO HANEDA HAVALİMANI: EN TEMİZ HAVALİMANI2020'de 2. sırada yer alan aynı sırada kaldı. 3 - SİNGAPUR JEWEL CHANGİ HAVALİMANIHavalimanı 2020 yılında 1. sırada yer alıyordu. Bu sene üçüncü sıraya geriledi. 4 - SEOUL INCHEON HAVALİMANI: EN İYİ HAVALİMANI GÜVENLİĞİ2020 senesi sıralaması: 4 5 - TOKYO NARİTA HAVALİMANI2020 senesi sıralaması: 76 - MÜNİH HAVALİMANI2020 senesi sıralaması: 57 - ZÜRİH HAVALİMANI2020 senesi sıralaması: 118 - LONDRA HEATHROW HAVALİMANI2020 senesi sıralaması: 129 - OSAKA KANSAİ HAVALİMANI2020 senesi sıralaması: 1010 - HONG KONG HAVALİMANI2020 senesi sıralaması: 611 - JAPONYA CENTRAİR NAGOYA HAVALİMANI2020 senesi sıralaması: 812 - AMSTERDAM SCHİPHOL HAVALİMANI2020 senesi sıralaması: 913 - HELSİNKİ-VANTAA HAVALİMANI2020 senesi sıralaması: 1514 - GUANGZHOU HAVALİMANI2020 senesi sıralaması: 3015 - PARİS CHARLES DE GAULLE HAVALİMANI2020 senesi sıralaması: 2016 - FRANKFURT HAVALİMANI2020 senesi sıralaması: 1417 - İSTANBUL HAVALİMANI: EN GELİŞMİŞ HAVALİMANI2020 senesi sıralamasında 102. sırada olan İstanbul Havalimanı bu sene 17. sıraya yükseldi.18 - KOPENHAG HAVALİMANI2020 senesi sıralaması: 1919 - DUBAİ HAVALİMANI2020 senesi sıralaması: 2520 - MADRİD BARAJAS HAVALİMANI2020 senesi sıralaması: 27