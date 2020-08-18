Türkiye 18 Ağustos koronavirüs (coronavirüs) tablosu: Koronavirüs il il günlük vaka sayısı (İstanbul - Ankara - Gaziantep - Diyarbakır)
'18 Ağustos koronavirüs Türkiye tablosu' günlük olarak takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ile ülkemizde günlük koronavirüs tablosu vaka, iyileşen ve hasta sayısı ile paylaşıldı. Son gelen tabloya göre, vefat sayısı 20 olurken, test sayısı 82.318 olarak kaydedildi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, koronavirüs test sonuçlarının ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösterdiğini bildirerek uyarıda bulundu. Ülkemizde vaka sayısı değişirken dünya genelinde de son veriler belli oldu. ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 635 artarak 173 bin 778'e yükseldi. Dünya genelinde korona virüs salgınında vaka sayısı 21 milyon 935 bine yaklaşırken, can kaybı 775 bin 110'a ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye günlük vaka sayılarını paylaşırken, son durum tablosunu bildiriyor. Peki, Türkiye'de vaka ve ölüm sayısı nedir? İşte, 18 Ağustos Türkiye koronavirüs salgınında gelen son haberler...
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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 21 milyon 935 bine yaklaşırken, can kaybı 775 bin 110'a, iyileşenlerin sayısı da 14 milyon 650 bin 343'e yükseldi.
Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da can kaybı 107 bin 852'ye, vaka sayısı 3 milyon 340 bin 197'ye yükseldi.İyileşen sayısı 2 milyon 432 bin 456 olarak kayda geçti.
Hindistan'da vaka sayısı 57 bin 981 artarak 2 milyon 647 bin 663'e, can kaybı 50 bin 921'e çıktı. Ülkede virüse yakalanan 1 milyon 919 bin 842 kişi iyileşti.
Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 927 bin 745'e, ölü sayısı 15 bin 740'a yükseldi, iyileşenlerin sayısı 736 bin 101'e ulaştı.
İspanya Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde cuma gününden bu yana yeni vakalarda 16 binden fazla artış açıkladı.
Koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı. Tabloya göre, son 24 saatte 1263 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 251 bin 805, can kaybı 6 bin 16 oldu. Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti;
Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz.
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17 Ağustos koronavirüs günlük tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1233 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 250 bin 542, can kaybı 5 bin 996 oldu.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti;
11 Marttan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş Aktif Hasta sayısı 12.575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor Ağır Hasta sayısını artıyor.
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Fahrettin Koca ülkemizdeki son durumu paylaşarak vaka ve ölüm sayısını bu not ile açıkladı;
Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 KİŞİ halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları İZOLASYONDA. Dikkat eder, kendimizi DIŞARIDAKİ RİSKTEN korursak, daha hızlı başarırız.
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Bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında artış (%10,1) ve hastaneye yatırılan yeni hasta sayısında azalma (-%9,5) görülmüştür.
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Bir önceki güne göre bölgelerdeki vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Doğu Marmara Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%29,4). En fazla artış ise Ortadoğu Anadolu Bölgesinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark 25 vakadır.
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80 yaş ve üzeri grupta 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 18,2, erkeklerde ise 21,2’dir.
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Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış EgeBölgesindedir (-%25,6).
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Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Doğu Karadeniz Bölgesindedir (%16,7).
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Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da can kaybı 107 bin 232’ye, vaka sayısı 3 milyon 317 bin 96’ya yükseldi.
İyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 272 olarak kayda geçti.
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Hindistan'da vaka sayısı 63 bin 490 artarak 2 milyon 589 bin 682’ye, can kaybı 49 bin 980’e çıktı. Ülkede virüse yakalanan 1 milyon 862 bin 258 kişi iyileşti.
Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 922 bin 853’e, ölü sayısı 15 bin 685’e yükseldi, iyileşenlerin sayısı 732 bin 968’e ulaştı.
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İspanya'nın başkenti Madrid'de maske kullanma zorunluluğu başta olmak üzere salgın önlemlerini protesto etmek için gösteri düzenlendi.Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi, salgın tedbirlerinin özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle hükümeti protesto etti.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) APEX Ulusal Yatırım Şirketi, İsrail Tera Grup'la Kovid-19 ile ilgili araştırma geliştirme çalışmaları için ticari anlaşma imzaladı.
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Irak'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 75 artarak 5 bin 860'a, vaka sayısı 4 bin 348 artarak 176 bin 931'e çıktı. Ülkede şu ana kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.
Güney Kore'de son 24 saatte 279 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 15 bin 318'e yükseldi. Ülkede son bir günde 8 Mart’tan bu yana rastlanılan en yüksek günlük vaka kaydedildi.
Afrika kıtasında salgının en fazla görüldüğü Güney Afrika'da Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, önlemlerin hafifletileceğini ve yasakların pazartesiden itibaren ikinci aşamaya geçeceğini duyurdu.
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