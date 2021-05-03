Türkçülük günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü sözleri ve mesajları! (Türk Bayrağı resimleri)
3 Mayıs Türkçülük Günü, Türk Bayrağı resimleri ve 3 Mayıs Türkçülük Günü sözleri ile hatırlatılıyor. 1930'larda yeniden güçlenen Türkçü-Turancı düşüncenin en radikal sözcüsü Hüseyin Nihal Atsız idi. İşte Türk Bayrağı resimli 3 Mayıs Türkçülük Günü sözleri ve mesajları!
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3 Mays Türkçülük günü ilk olarak 3 Mayıs 1945 tarihinde Tophane Askerî hapishanesinde Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere 10 mahkûm tarafından kutlanmıştır. Daha sonraki senelerde de devam eden toplantılar Türkçülük Günü (Bayramı) adını almıştır
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yusuf Akçura'dan Hüseyin Nihal Atsız’a, Alparslan Türkeş’ten Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’na, Türk Milliyetçiliğinin bayrak şahsiyetlerini, sevgiyle, saygıyla ve rahmetle yâd ediyor.
"3 Mayıs bir bayram değildir. Milli şuurun ayaklanmasıdır."
- Her Türkçü, bulunduğu yerin görevini inançla yaparsa, Türkçülük ülküsü sağlamlaşır. Türklük güçlenir.
- Bana göre Ticanilik, Nurculuk, yobazlık, komünizm ve partizanlık gibi hastalıkların sebepleri, milli ülküden yoksunluktur.
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- Gittikçe uyanan milli şuur karşısında gafiller ve hainler, Türk milletini daha çok aldatamayacaklardır. Kızılelma’nın yolunu kapatamayacaklardır.
Hayvan nevileri arasında bir kör sıçan vardır ki günde kendi ağırlığının iki üç misli yemek yemezse ölür. Yunanistan, galiba o kör sıçanın neslinde gelmektedir.