Türkçülük günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü sözleri ve mesajları! (Türk Bayrağı resimleri)

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yusuf Akçura'dan Hüseyin Nihal Atsız’a, Alparslan Türkeş’ten Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’na, Türk Milliyetçiliğinin bayrak şahsiyetlerini, sevgiyle, saygıyla ve rahmetle yâd ediyor.



"3 Mayıs bir bayram değildir. Milli şuurun ayaklanmasıdır."



- Her Türkçü, bulunduğu yerin görevini inançla yaparsa, Türkçülük ülküsü sağlamlaşır. Türklük güçlenir.



- Bana göre Ticanilik, Nurculuk, yobazlık, komünizm ve partizanlık gibi hastalıkların sebepleri, milli ülküden yoksunluktur.



