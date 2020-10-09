Türkçe paylaşımlarıyla gündemde: Halsey Türk mü? Halsey kimdir?

Halsey gerçek adı altında YouTube'da cover şarkılar yayınlayarak kariyerine başladı. 2012 yılında, Taylor Swift ve One Direction üyesi Harry Styles ile Swift'in ilişkisi hakkında "Haylor Song" adlı I Knew You Were Trouble şarkısının bir parodisini kaydetti ve bunu Tumblr hesabında paylaştı. 2014 yılında Halsey "Ghost" isimli bir şarkı kaydetti ve onu SoundCloud'da yayınladı. Şarkı Halsey'e dikkat çekti ve o Astrawelker plak ile etiket imzaladı. Sonradan "Room 93" başlıklı ilk EP'sini 27 Ekim 2014'te yayınladı.



Yine 2014'te açılış sanatçısı olarak The Kooks ile tura çıktı. 2015 yılında, Halsey, Twitter'da festivalde en çok konuşulan sanatçı oldu.



Mart ve Nisan 2015'te Young Rising Sons ile tura çıktı, ayrıca Imagine Dragons tarafından Smoke + Mirrors Tour sırasında desteklendi.