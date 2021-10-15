Türkan Şoray paylaştı: Bir ödül gecesi...

15 GÜN SIRA BEKLEMEK YOK Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur, bu fotoğrafın hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı:

İzmir Fuarı açılmış…

Ah be! Ne fuarlar gördük yıllarca. Bu fotoğraf ilk gittiğimiz yıl 1969 yılından. Bu fotoğraf şimdi ki Açık hava tiyatrosu önünde çekilmişti. Nejat Usta İzmir’e ilk defa girdiği için reklam etkili olsun diye borç harç bularak Efes Oteli’nin kral dairesini tutmuş. Bizlere de yeni kıyafetler almıştı. Türk filmi tadındaydık. Fındıkzade'de tek odalı, ranzalı, tek tuvaletli evimizden sonra kralların kaldığı 4 tuvaletli odaya girdiğimizde babam “15 gün sıra beklemek yok istediğiniz gibi s...n çocuklar” dedi. Evet fuara ilk girişimiz çok ihtişamlı olmuştu. Tüm gazeteler Zeki Müren’den sonra ilk defa kral dairesinde kalan Uygur Tiyatrosu’nu yazıyordu. 1-2 gün yağmurdan iptal edilen oyunlar üzücü olsa da şahane bir ilk olmuştu. 1970 senesinde tekrar İzmir Fuarı’na girdiğimizde Usta 'bizim krallığımız bu kadar bu yıl Basmane Gar Oteli’nde kalıyoruz' diye ilanı vermişti. Hiç ara vermeden Nejat Usta ve sonrasında bizim tiyatro için İzmir ve fuar başka anlam taşır. Bu sene sessiz sedasız açılmış. Lütfen fuarın içindeki Nejat Uygur büstünün önünden geçerken bir papatya bırakın. Bu ustayı çok mutlu edecektir.