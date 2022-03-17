Türk Yıldızları nedir, ne zaman kuruldu? İşte Türk Yıldızları tarihçesi

Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim ekibidir. 7 Kasım 1992 tarihinde kurulması için emir yayınlanmış ve 25 Aralık 1992 tarihinde dört NF-5 uçağı ile eğitimlere başlamıştır.