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Türk Yıldızları nedir, ne zaman kuruldu? İşte Türk Yıldızları tarihçesi

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Türk pilotlarının üstün cesaret ve yeteneğinin simgesi Türk Yıldızları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107'nci Yıl Dönümü ile 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış törenlerinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Türk Yıldızları’nın 100’üncü gösterisi 29 Ekim 2000 tarihinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde sergilenmişti. Peki, Türk Yıldızları nedir, ne zaman kuruldu? İşte Türk Yıldızları tarihçesi

1/3Türk Yıldızları nedir, ne zaman kuruldu İşte Türk Yıldızları tarihçesi

Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim ekibidir. 7 Kasım 1992 tarihinde kurulması için emir yayınlanmış ve 25 Aralık 1992 tarihinde dört NF-5 uçağı ile eğitimlere başlamıştır.

2/3Türk Yıldızları nedir, ne zaman kuruldu İşte Türk Yıldızları tarihçesi

"Türk Yıldızları" adı verilen akrotim, ilk gösterisini dört NF-5A/B Freedom Fighter Uçağı ile 18 Haziran 1993 tarihinde 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Akıncı/Ankara’da icra etmiştir.

3/3Türk Yıldızları nedir, ne zaman kuruldu İşte Türk Yıldızları tarihçesi

Türk Yıldızları Akrotimi’nin Türk halkına tanıtımı 5 Ekim 1994 tarihinde Diyarbakır'da 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 29 Ekim 1994 Cumhuriyet Bayramı törenlerinde gerçekleşmiştir. Türk Yıldızları’nın 100’üncü gösterisi 29 Ekim 2000 tarihinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde sergilenmiştir.

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