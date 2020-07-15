Türk yazılımcı geliştirdi... ‘VYRUS’la 6 metreden fazla...
25 yaşındaki Hasan Korkmaz, Konya’da arkadaşlarıyla birlikte koronavirüsle ilgili bir cep telefonu uygulaması geliştirdi. Uygulama, kullanıcılar birbirlerine 6 metre yaklaştığında uyarı veriyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Almanya’da doğup büyüyen Hasan Korkmaz, ülkede koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine Konya’ya giderek, yazılım firmasında arkadaşlarıyla birlikte koronavirüsle mücadeleyle ilgili cep telefonu uygulaması üzerinde çalışma başlattı. Yaklaşık 4.5 ay süren çalışmanın ardından ‘VYRUS’ adını verdiği cep telefonu uygulaması geliştirdi. Uygulama sayesinde virüslü kişilerle temasa geçilmesinin önlenmesini amaçladığını belirten Korkmaz, şunları söyledi:
2
Abone Ol
“Bu uygulamayı insanlık için yaptık. Almanya’da koronavirüs başladıktan sonra bunun hakkında biraz okudum ve tedirgin oldum. Sonra aklıma bir fikir geldi. Günümüzde herkes cep telefonu kullanıyor. Uygulamayı kullanan kişiler birbirlerine yakınlaştığında program bunu kayıt altına alsa ve hasta olan birisi bu programı kendisindeki belirtileri girdiğinde, kullanıcılara bir bildirim yollasa ve o kişiyle etkileşim haline giren kişilerde virüsü başkalarına bulaştırmamak için önlemini alsa diye düşündük.”
3
Abone Ol
“Bunu düşündüğümüzde dünyada böyle bir şey yoktu. Bunu yapmaya karar verdik ve Türkiye’ye geldik. Şu an kullanıma hazır bir uygulama haline geldi. Uygulamayı sürekli güncelleyerek daha iyisini yapmaya çalışıyoruz.”
4
Abone Ol
“Bu uygulamayı koronavirüs için düşündük ama fark ettik ki tek koronayla değil, birçok hastalık için de bu uygulama kullanılabilir. Uygulamaya hastalığını girdiğiniz zaman, diğer temas ettikleriniz tanıdığınız veya tanımadığınız kişiler olsun bunlara bir mesaj gider. Bu korona da olabilir basit bir grip de. Önemli olan kişilerin bu hastalıktan haberdar olması ve hastalığı başkasına bulaştırmaması.”
5
Abone Ol
“Uygulama, kullanıcıların birbirlerine 6 metre kadar yaklaştığında birbirlerini tanımalarına gerek kalmadan yazılım sayesinde telefonları eşleştiriyor. Bu kişilerden herhangi birinin 18 gün içinde koronavirüs belirtilerini gösterdiğine dair bir bilgi paylaştığında bu eşleşen kişilere bir bildirim gidiyor.”
6
Abone Ol
“Şu anda uygulamayı binin üzerinde kişi kullanıyor ve sayı gün geçtikçe artıyor. Kullanıcılar uygulamayı sevmeye başladı. Bize olumlu geri dönüşler oldu. Türk vatandaşlarımız da bize güzel destek verdi. Sadece Türkiye’ye değil bunu dünyaya yaymak istiyoruz. Günümüzde birçok uygulama devleri var. Bizim onlardan bir eksiğimiz yok. Bunları biz de yapabiliriz.”