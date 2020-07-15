Türk yazılımcı geliştirdi... ‘VYRUS’la 6 metreden fazla...

“Bu uygulamayı koronavirüs için düşündük ama fark ettik ki tek koronayla değil, birçok hastalık için de bu uygulama kullanılabilir. Uygulamaya hastalığını girdiğiniz zaman, diğer temas ettikleriniz tanıdığınız veya tanımadığınız kişiler olsun bunlara bir mesaj gider. Bu korona da olabilir basit bir grip de. Önemli olan kişilerin bu hastalıktan haberdar olması ve hastalığı başkasına bulaştırmaması.”