Türk ürünlerinden vazgeçemediler! 2020'de en çok o ülkeye ihracat yapıldı

7. sıradaki Hollanda’ya toplam yıllık ihracat 2 milyar 11 milyon 261 bin dolar ve aylık ihracat ise 323 milyon 363 bin dolar yapıldı. Hollanda’nın önünde yer alan ülke olan İtalya’ya toplam aylık ihracat 396 milyon 782 bin dolar ve yıllık ihracat ise 2 milyar 973 milyon 637 bin dolar olarak belirlendi.