Türk ürünlerinden vazgeçemediler! 2020'de en çok o ülkeye ihracat yapıldı
Covid 19'a rağmen 2020 yılı ihracattaki başarılarla devam ediyor. Yılın ilk yarısında fındıktan yaş meyve sebzeye kadar birçok ürün grubunda ihracat rekoruna da imza atıldı. Peki hangi ülke Türkiye'den ve Türk ürünlerinden vazgeçemiyor biliyor musunuz? İşte o liste...
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2020 yılı Mayıs ayında 9 milyar 967 milyon dolar oldu. 2020 geneline baktığımızda ise bu rakam 61 milyar 586 milyon dolar olarak karşımıza çıkıyor.
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İşte ülke ülke en yüksek ihracat yapılan yerler ;
20. sırada Ukrayna yer alıyor. Ukrayna’ya 2020 Ocak- Mayıs döneminde yapılan ihracat 788 milyon 150 bin dolar, bu rakam sadece mayıs ayında ise 132 milyon 610 bin dolar şeklinde belirlenmiş durumda. Ukrayna’ya ihracat senelik bazda yüzde 4,6 oranında artış yaşadı.
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19. sırada İsviçre yer alıyor. Toplam yüzde 30,3 yıllık ve yüzde 46,8 aylık artış yaşanan ülke olarak en yüksek artış yaşandığını söylemek mümkün. İsviçre’ye yıllık 477 milyon 107 bin ve mayıs ayında ise 139 milyon 468 bin dolarlık ihracat yapılmış durumda.
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18. sırada Suudi Arabistan yer alıyor. Suudi Arabistan’a mayıs ayında 145 milyon 32 bin dolarlık, yılın genel toplamında ise 1 milyar 212 milyon 6 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
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17. sırada Bulgaristan yer alıyor. Mayıs ayında 160 milyon 847 bin dolarlık ihracat yapılan Bulgaristan’a yıllık ihracat rakamı 925 milyon 890 bin dolar şeklinde belirlendi.
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Listenin 16. sırasında ise Mısır yer alıyor. Yıllık 1 milyar 293 milyon 604 bin dolarlık ihracat yapılan Mısır’a mayıs ayında yapılan ihracat rakamı 179 milyon 618 bin dolar.
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15. sırada Polonya yıllık ihracatta 1 milyar 200 milyon 608 bin dolar ve aylık ihracatta 183 milyon 925 bin dolarla yer alırken, 14. Sıradaki Çin’e yapılan yıllık ihracat 977 milyon 946 bin dolar, aylık ihracat ise 193 milyon 455 bin dolar şeklinde belirlendi.
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13. sırada ise Azebaycan yer alıyor. Azerbaycan’a yapılan yıllık ihracat 775 milyon 792 bin dolar ve aylık ihracat ise 209 milyon 444 bin dolar. 12. Sırada yer alan romanya’ya da yıllık ihracat 1 milyar 414 milyon 953 bin dolar ve aylık ihracat 226 milyon 754 bin dolar şeklinde belirlendi.
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Listenin 11. Sırasında Rusya yer alıyor. Rusya’nın yıllık ihracat rakamı 1 milyar 553 milyon 743 bin doları buluyor. Ülkeye yapılan ihracat aylık olarak ise 249 milyon 131 bin dolar olarak belirlendi.
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10. sırada yer alan Belçika’ya yıllık 1 milyar 337 milyon 316 bin dolar aylık ise 262 milyon 355 bin dolarlık ihracat yapıldı. Hemen önünde 9. Sırada yer alan İsrail’e ise yıllık 1 milyar 688 milyon 267 bin dolar ve aylık 267 milyon 130 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
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8. sırada yer alan İspanya’ya bu yılın mayıs ayında yapılan ihracat 270 milyon 695 bin dolar şeklinde belirlenmiş durumda. Senelik bakıldığında ise bu rakam 2 milyar 336 milyon 281 bin dolara çıkıyor.
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7. sıradaki Hollanda’ya toplam yıllık ihracat 2 milyar 11 milyon 261 bin dolar ve aylık ihracat ise 323 milyon 363 bin dolar yapıldı. Hollanda’nın önünde yer alan ülke olan İtalya’ya toplam aylık ihracat 396 milyon 782 bin dolar ve yıllık ihracat ise 2 milyar 973 milyon 637 bin dolar olarak belirlendi.
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Listenin beşinci sırasında Fransa yer alıyor. Listede Avrupa ülkelerinin çoğunluğuna Türkiye’nin ihracat yaptığı görülüyor. Fransa’ya 2020 mayıs ayında yapılan ihracat 416 milyon 397 bin dolarken, yıllık yapılan ihracatın 2 milyar 442 milyon 36 bin dolar olduğu görülmektedir.
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Birleşik Krallık listenin dördüncü sırasında yer alıyor. Covid 19’a rağmen senelik Birleşik KRallık’a yapılan ihracat rakamı 3 milyar 444 milyon 691 bin doları buluyor. Aylık ise toplam 560 milyon 3 bin dolarlık ihracat yapılmış durumda.
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Üçüncü sırada Irak yer alıyor. Irak’a senelik yapılan ihracat rakamı 3 milyar 374 milyon 509 bin dolarken, aylık yapılan ihracatın diğer ülkelere göre önde olduğu 602 milyon 913 bin dolardan net bir şekilde görülüyor.
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ABD de ihracatın koronavirüs salgınına rağmen arttığı ülkelerden. İkinci sırada yer alan ABD’ye ihracat yüzde 1,4 artarak 881 milyon 759 bin dolar şeklinde gerçekleşirken, senelik ihracat da artışla 3 milyar 829 milyon 155 bin dolara yükseldi.
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İlk sırada ise Almanya yer alıyor. Almanya’ya 2020 yılının ocak ile mayıs dönemleri arasında toplam 5 milyar 812 milyon 79 bin dolarlık ihracat yapıldı. Mayıs ayı rakamlarına bakıldığında ise 919 milyon 85 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.