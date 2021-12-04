Türk Kahvesi günü ne zaman? En güzel Türk Kahvesi günü mesajları
Dünya Türk Kahvesi Günü her yıl 5 Aralık tarihinde kutlanıyor. Kendine has tadı, pürüzsüz köpüğü ve eşsiz kokusuyla kültürümüzün vazgeçilmezi olan Türk kahvesi ve onun değişmez geleneğinin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak kabul edilmesinin yıl dönümünü Dünya Türk Kahvesi Günü, sosyal medya mesajları ve paylaşımları ile can buluyor. İşte, Türk Kahvesi Günü mesajları ve sözleri
Türk Kahvesi günü her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmadı. Kültürümüzün bir parçası, özel günlerin vazgeçilmezi olan Türk Kahvesi’nin tarihi ve faydaları vatandaşlar tarafından hatırlatılıyor. Peki, Türk Kahvesi günü ne zaman? İşte, Türk Kahvesi gününün tarihi ve Türk Kahvesi günü mesajları…
Türk Kahvesi Tarihçesi
Her ne kadar Kuzey Afrika kökenliyse de, "kız isteme" ritüellerinden "fal bakma" alışkanlığına kadar bir dizi gündelik hayat kültürünü de temsil eden Türk kahvesi, son yıllarda hazır (granül) kahvenin kazandığı yaygınlığa rağmen 'iktidar koltuğunu' terk etmiyor. Kesin tarih tartışmalı olsa da, kahvenin bu topraklara 16. yüzyıl ortalarında Arap Yarımadası'ndan geldiği biliniyor.
Her ne kadar Kuzey Afrika kökenliyse de, "kız isteme" ritüellerinden "fal bakma" alışkanlığına kadar bir dizi gündelik hayat kültürünü de temsil eden Türk kahvesi, son yıllarda hazır (granül) kahvenin kazandığı yaygınlığa rağmen 'iktidar koltuğunu' terk etmiyor. Kesin tarih tartışmalı olsa da, kahvenin bu topraklara 16. yüzyıl ortalarında Arap Yarımadası'ndan geldiği biliniyor.
TÜRK KAHVESİ GÜNÜ MESAJLARI
"Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Gününüz Kutlu Olsun!”
“Bugün, 500 yıllık kültürümüz Türk Kahvemiz’in Günü. Türk Kahvesi gününüz kutlu olsun”
“Bugün 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi günü! En keyifli sohbetlerin, en güzel toplanmaların baş tacıdır Türk kahvesi. Türk Kahvesi gününüz kutlu olsun”
“Kokusuyla, tadıyla, kırk yıllık hatırıyla… 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kutlu olsun”
“Bugün, 500 yıllık kültürümüz Türk Kahvemiz’in Günü. Türk Kahvesi gününüz kutlu olsun”
“Bugün 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi günü! En keyifli sohbetlerin, en güzel toplanmaların baş tacıdır Türk kahvesi. Türk Kahvesi gününüz kutlu olsun”
“Kokusuyla, tadıyla, kırk yıllık hatırıyla… 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kutlu olsun”