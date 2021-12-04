Türk Kahvesi günü ne zaman? En güzel Türk Kahvesi günü mesajları

Türk Kahvesi Tarihçesi



Her ne kadar Kuzey Afrika kökenliyse de, "kız isteme" ritüellerinden "fal bakma" alışkanlığına kadar bir dizi gündelik hayat kültürünü de temsil eden Türk kahvesi, son yıllarda hazır (granül) kahvenin kazandığı yaygınlığa rağmen 'iktidar koltuğunu' terk etmiyor. Kesin tarih tartışmalı olsa da, kahvenin bu topraklara 16. yüzyıl ortalarında Arap Yarımadası'ndan geldiği biliniyor.