Türk-İş toplu sözleşme 2021 için önemli detaylar: Memur işçi zam oranları ne kadar olacak?

ZAM TEKLİFİ 12 AĞUSTOS’TA Memurlarla toplu sözleşme görüşmelerinde de, hükümet ilk zam teklifini açıklayacak. 2 Ağustos itibariyle, 4.2 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023’te yapılacak zamların belirlenmesi için masaya oturuldu. Bu yıl Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen de birlikte hareket etme kararı aldı ve ortak bir teklif hazırladı. İki konfederasyon, taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu. Konfederasyonların talepleri arasında tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesi, gelir vergisinin yüzde 15’ini aşan kısmının karşılanması gibi maddeler de yer alıyor. Toplu sözleşme mevzuatına göre, 12 Ağustos itibariyle hükümet teklifini açıklayacak, ağustos ayının 3. haftasına kadar da müzakerelerin tamamlanması gerekecek. Eğer bu süreçte anlaşma sağlanamazsa zam oranına Hakem Kurulu karar verecek.