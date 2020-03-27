Türk girişimci yaptı, büyük ilgi gördü! Dünyayı saran çılgınlık!

DÜNYAYI SARAN ÇILGINLIK Amerika’da yaşayan ve bu çılgınlığı fark eden genç girişimci Emir Bahadır, hayata geçirdiği “Bmoji” uygulamasıyla mesajlaşmayı farklı bir boyuta taşıdı. Kullanıcılara kendi kişisel özelliklerini yansıtan emoji’ler yaratma imkanı sunan bu uygulama, tüm dünyada ilgi gördü.