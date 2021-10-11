Türk firmalarının Anuga çıkarması!

‘İNANILMAZ MİKTARDA AYRAN SATTIK’ Almanya’da süt ürünleri sektörünün önde gelen ve en eski firmalarından Bavyera Süt Sanayi’nin (BMI) Etnik Pazar Satış Direktörü Hakan Elmalı, şirketin yüzlerce ürünü arasında yoğurt ve ayranın ‘bir No’lu ürünler’ konumuna geldiğini gururla vurguladı. BMI’nin Haydi adı altında Türk yoğurdu ve ayranı üretimine 15 yıl önce başladığını belirten Elmalı, pandemi nedeniyle lokantalar kapatılırken, açık kalan döner büfeleri sayesinde ayran ve yoğurt siparişilerinin artarak devam ettiğini belirtti. Bu dönemde birçok Alman’ın ilk kez dönerle ve dönerin yanında da ayranla tanıştıklarını vurgulayan Elmalı, “İnsanlar evlerinde sürekli yemek pişirmekten bıkınca, açık olan dönercilerden yemek sipariş ettiler. Dönerin yanı sıra ayranı da tanıdılar. Bu dönemde inanılmaz miktarda ayran sattık” dedi. ‘ÖNCE YOĞURT YAPIYORUZ’Ayranı geleneksel yöntemlerle yoğurttan yaptıklarını ve bu nedenle aromasının çok zengin olduğunu belirten Elmalı, “Biz önce yoğurt yapıyor, o yoğurttan da ayran yapıyoruz. Böylece aroması zengin olduğu için bizim yoğurt ve ayranımız tercih ediliyor“ dedi. Müşterilerinin yüzde 80‘inin Alman olduğunu kaydeden Elmalı, İtalya’dan Norveç’e kadar Avrupa’nın birçok yerinde dönercilerin biraz daha pahalı olmasına rağmen Haydi ürünlerini sipariş ettiklerini söyledi. ‘HEDEFİMİZ TÜRKİYE’Bu dönemde marketlere de satışa ağırlık verdiklerini hatırlatan Elmalı, önümüzdeki dönem hedefin Türkiye pazarı olduğunu vurguladı. Son olarak Yunanistan pazarına da girdiklerini belirten Elmalı, „Hedefimiz Türkiye. İnsanlarımız ürünlerimizde yoğurt ve ayarının geleneksek tadını bulacakları için Türkiye pazarında da başarılı olacağımıza inanıyorum“ diye konuştu. BMI‘nin Anuga‘daki standı haydi markasının organik ayran ve süt, naneli ayran, salep ve 10 kg‘luk kaplarda yoğurt gibi ürünleri dikkat çekiyor.