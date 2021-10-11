Türk firmalarının Anuga çıkarması!

İSPANYA VE İTALYA’NIN MÜŞTERİLERİNE DE ORTAK OLUYORUZ
Baklan, “Fuarlar özellikle yeniliklerimizi, yeni ürünlerimizi tanıtmak için çok önemli. Gıda sektöründeki bazı büyük şirketler, çeşitli suiistimalleri önlemek için satın alma sorumlularının üreticiyi kendi tesislerinde ziyaret etmesini istemiyor. Biz de onlarla burada buluşuyoruz” diye konuştu. Üretimlerinin büyük bölümü Türkiye’de olan bir firma olarak Türkiye’nin fuardaki ulusal katılımının yer aldığı aynı salonda olmaya özen gösterdiklerini belirten Baklan, “Ayrıca burada İspanya ve İtalya gibi Avrupa’nın en büyük gıda üreticisi ülkelerin üreticileriyle yan yanayız. Böylece onları burada ziyaret eden müşterilerine de ortak oluyoruz” dedi. Türk gıda üreticilerin Avrupa’daki Türk tükecileri hedefleyerek birbiriyle rekabete girmesine değil, Avrupa pazarlarını hedeflemesi gerektiğini hatırlatan Baklan, Türk damak tadıyla üretilen ürünlerin Avrupa mağaza zincilerinin ürün çeşitliliği içindeki payının daha da artırılabileceğini kaydetti. Suntat’ın bu fuarda sergilenen yüzlerce ürün arasında dondurulmuş simit, çiğ köfte, humus gibi hazır yarı mamuller, salça ve sos çeşitleri, közlenmiş ya da ızgara zeygin ve biber dikkat çekiyor.
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‘İNANILMAZ MİKTARDA AYRAN SATTIK’
Almanya’da süt ürünleri sektörünün önde gelen ve en eski firmalarından Bavyera Süt Sanayi’nin (BMI) Etnik Pazar Satış Direktörü Hakan Elmalı, şirketin yüzlerce ürünü arasında yoğurt ve ayranın ‘bir No’lu ürünler’ konumuna geldiğini gururla vurguladı. BMI’nin Haydi adı altında Türk yoğurdu ve ayranı üretimine 15 yıl önce başladığını belirten Elmalı, pandemi nedeniyle lokantalar kapatılırken, açık kalan döner büfeleri sayesinde ayran ve yoğurt siparişilerinin artarak devam ettiğini belirtti. Bu dönemde birçok Alman’ın ilk kez dönerle ve dönerin yanında da ayranla tanıştıklarını vurgulayan Elmalı, “İnsanlar evlerinde sürekli yemek pişirmekten bıkınca, açık olan dönercilerden yemek sipariş ettiler. Dönerin yanı sıra ayranı da tanıdılar. Bu dönemde inanılmaz miktarda ayran sattık” dedi. ‘ÖNCE YOĞURT YAPIYORUZ’Ayranı geleneksel yöntemlerle yoğurttan yaptıklarını ve bu nedenle aromasının çok zengin olduğunu belirten Elmalı, “Biz önce yoğurt yapıyor, o yoğurttan da ayran yapıyoruz. Böylece aroması zengin olduğu için bizim yoğurt ve ayranımız tercih ediliyor“ dedi. Müşterilerinin yüzde 80‘inin Alman olduğunu kaydeden Elmalı, İtalya’dan Norveç’e kadar Avrupa’nın birçok yerinde dönercilerin biraz daha pahalı olmasına rağmen Haydi ürünlerini sipariş ettiklerini söyledi. ‘HEDEFİMİZ TÜRKİYE’Bu dönemde marketlere de satışa ağırlık verdiklerini hatırlatan Elmalı, önümüzdeki dönem hedefin Türkiye pazarı olduğunu vurguladı. Son olarak Yunanistan pazarına da girdiklerini belirten Elmalı, „Hedefimiz Türkiye. İnsanlarımız ürünlerimizde yoğurt ve ayarının geleneksek tadını bulacakları için Türkiye pazarında da başarılı olacağımıza inanıyorum“ diye konuştu. BMI‘nin Anuga‘daki standı haydi markasının organik ayran ve süt, naneli ayran, salep ve 10 kg‘luk kaplarda yoğurt gibi ürünleri dikkat çekiyor.
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‘CAM ŞİŞELER DAMAK TADINI KORUYOR’
Türkiye’nin önde gelen gıda üreticilerinden Pınar’ın ürünleri, biri süt ürünlerinin, diğeri de içeceklerin yer aldığı iki ayrı salondaki standlarıyla katıldı. Süt ürünleri salonundaki stantta özellikle peynir çeşitleri dikkat çekerken, içecek salonundaki stantta özellikle cam şişelerde satışa sunulan su ve diğer fonksiyonel içecekler sergilendi. Pınar Su ve İçecek Pazarlama Müdürü Pelin Özdemir, özellikle pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlü tutmaya daha fazla önem verildiği için vitaminli, kalsiyum, çinko, mağnezyum gibi metobolizmayı güçlendiren minerallerle zenginleştirilmiş yeni içeceklerle dünya pazarlarını hedeflediklerini belirtti. Başta Almanya, İngiltere gibi Avrupa ülkeleri olmak üzere 20’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını kaydeden Özdemir, ürünlerin ağırlıkla Avrupa’daki Türk marketleri aracılığıyla tüketiciye ulaştığını, ancak bu arada Almanya gibi ülkelerdeki mağaza zincilerleriyle de girişimlerin sürdüğünü söyledi. ‘AİLE İÇİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI’Dördüncü kuşak Türklerin de ‘aile içi tüketim alışkanlıkları’ nedeniyle Türkiye’den ithal edilen su ve diğer içecekleri tükettiğini belirten Özdemir, ürünlerin cam şişelerde piyasaya sürmeye öncelik verdiklerini kaydetti. “Damak tadını koruduğu için özellikle cam şişe tercih ediliyor. Ayrıca böylece çevre koruma açısından da duyarlılık göstermiş oluyoruz” diyen Özdemir, Pınar’ın hem güzel, hem de kullanışlı yeni şişelerin Amerika’da yaşayan ünlü tasarımcı Defne Koz tarafından tasarlandığını vurguladı.
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YAYLA, HELAL GIDA BÖLÜMÜNDE
Almanya’daki önde gelen Türk gıda üreticilerinden Yayla, bu yılki Anuga’ya fuarın helal gıdaya ayrılan bölümünde kendilerine ayrılan bir bölümde katıldılar. Yayla Satış Müdürü Batur Babacan, “Pandemiden dolayı bu yılki fuara daha önce olduğu büyük standla katılmıyoruz. Fuara ilginin az olacağını düşündük, ayrıca çalışanlarımızı da zor durumda bırakmamak için bu kararı aldık. İlk izlenimlerimiz de bunun isabetli bir karar olduğunu gösterdi. Fuara katılım çok düşük”Hem Helal Market bölümünü desteklemek, hem de kendileriyle fuarda görüşmek isteyen müşterilerimiz için bu bölüm çatısı altında yer aldıklarını belirten Babacan, “2 kişilik ekip olarak burada hem helal ürünlerimizin bir bölümünü sergiliyor, hem de fuar görüşmelerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.
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SİMİT SARAYI İLK KEZ KATILIYOR
Birçok ülkede açtığı temsilcilikleriyle Türk simidini dünyaya tanıtılmasına büyük katkısı olan Simit Sarayı, Anugu’ya ilk kez katıldı. Pandemi döneminde yeni bir atılım yaparak, mağazalara da yöneldiklerini belirten Genel Müdür Saner Bayıralan “Bir süredir mağazalarda simit satışı konusunda önerileri gündemimizdeydi. Bu dönemde bunu geliştirdik ve üretime geçtik. Çok yoğun taleple karşılaştık. O nedenle üretim kapasitemizi artırmak üzere yeni fabrika da kuruyoruz. Bu arada 8-10 ülkeye ihracata başladık” dedi. Bu arada simit saraylarının da devam ettiğini kaydeden Bayıralan, önümüzdeki günlerde simit saraylarının bulunduğu Hollanda, İngiltere, Katar, Azarbeycan ve Amerika gibi ülkelere Romanya’nın da ekleneceğini belirtti.
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‘SADECE İHRACAT YAPIYORUZ’
Türkiye’de kuru kayısı, incir ve üzüm alanında iddialı aile şirketlerinden Usta Gıda, fuara her yıl olduğu yine aynı yerdeki bağımsız standıyla katıldı. 1933 yılında kurulan şirketin yönetimindeki üçüncü kuşak temsilcilerinden Ceyda Usta Ük, “Fuara bağımsız katılım bizim için daha verimli. Her fuarda aynı yerdeyiz. Buradaki komşularımız bile aynı. Burası dünyanın her yerinden müşterilerimizin büyük bir bölümüyle buluşmak, görüşmek için çok pratik” dedi. İzmir ve Malatya’daki fabrikalarda kuru kayısı, incir ve üzümden çeşitli kesimler ve ambalajla çeşitlendirilen üretimin yüzde 100’ünü ihraç ettiklerini belirten Usta Ük, Türkiye’de ihracatta ilk 1000 firma içinde yer aldıklarını vurguladı.
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AVRUPA’DA 10 BİN NOKTAYA ÜRÜN
Türkiye’nin en büyük gıda ihracatçılarından SERA Grubu, bu Anuga’ya da Türkiye’nin ulusal katılımı çatısı altındaki standıyla katıldı. Grubun ürünleri Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki Türk marketleri aracılığıyla 10 binden fazla noktaya ulaşıyor. Paralel olarak Almanya, Avusturya, İsviçre ve Fransa’daki ulusal mağaza zincirleriyle işbirliği de hedefleniyor. 25 yıldır Anuga’ya katılan SERA Grubu’nun baharattan, reçele, kuru yemişten ve konserveye yüzlerce çeşitten oluşan ürün çeşitliliğinin çok küçük bir bölümü fuarda sergilenebiliyor. SERA Grubu çatısı altındaki Korhan Pazarlama’nın Satış Temsilcisi Cem Çakar, Türkiye bölümündeki 12 metrekarelik standların çok küçük olmasını eleştirdi. Daha önceki fuarlara 30-60 metrekarelik standlarla katılabildiklerini belirten Çakar, „Aslında yer sıkıntısı olmamalıydı. Çünkü fuar alanı içinde boş yerler de var” dedi.
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AĞIRLIKLA AVRUPA’DAKİ TÜRK NÜFUSA HİTAP EDİYOR
Kısa adı Çaykur olan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü de ürünleriyle Anuga’nın içecek bölümündeki Türkiye ulusal katılımında yer alan şirketlerden. Çayın yanı sıra, soğuk çay ve yeşil çay gibi çeşitli ürünleri de olan Çaykur’un Pazarlama Daire Başkanı Hamdi Kutlu, ihracatın yüzde 80’inin Avrupa’ya yaptıklarını söyledi. Özellikle Avrupa’daki Türk nüfusa hitap ettiklerini belirten Kutlu, ürünleri Avrupa marketlerine pazarlamayı da denediklerini ancak bunun çok kolay olmadığını, çünkü Avrupalıların sıcak içecek olarak ağırlıkla kahveyi tercih ettiğine işaret etti.
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HEDEF FINDIK İHRACATINI ARTIRMAK
Otomotivden inşaata çeşitli alanlarda faaliyet yürüten Samsun merkezli Erçal Grubu, Anuga’ya bünyesindeki fındık ürünlerini tanıtmak ve müşterileriyle ilişkileri sürdürmek üzere ikinci kez katıldı. Temelleri 1930’larda yine fındık ticaretiyle atılan aile şirketinin dördüncü kuşak temsilcilerinden Furkan ve Ahmet Erçal, son yıllarda fındık üretimi ve ihracatına ağırlık verdiklerini belirtti.
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TÜRKİYE’NİN İLK ZEYTİNYAĞI MARKASI DA FUARDA
Türkiye’nin ilk zeytinyağı markası Kristal de Anuga’da temsil edilen ürünlerden. Kristal Yağları Dış Ticaret Müdürü Öznur Oral, fuara bağımsız katılımı tercih ettiklerini söyledi. 1938 yılından bu yana zeytinyağı üretimiyle Türkiye’nin bu alandaki öncüleri arasında yer alan Kristal, aynı zamanda ambajlı ve markalı ilk zeytinyağı ihracatını gerçekleştiren şirket. Üç yıl önce İspanya’da da bir zeytinyağı fabrikası kuran Kristal, başta Kanada, ABD, Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Çin ve Tayvan olmak üzere 25’ten fazla ülkeye zeytinyağı ihraç ediyor.
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HEDEF 30 MİLYON DOLARLIK FINDIK İHRACATI
Fuara Ordu’dan katılan Şenocak şirketi, Türkiye’nin ulusal katılımı bünyesindeki standlarında üçüncü kuşak yöneticiler İsmet Yiğit Şenocak ve kardeşi Mert Şenocak tarafından temsil ediliyor. Anuga’ya 20 yıldır katıldıklarını söyleyen İsmet Yiğit Şenocak, 1953 yılında kurulan şirketin günümüz üretiminin yüzde 40’ını ihraç ettiklerini belirtti. 2019 ve 2020 yıllarında 25 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirdiklerini kaydeden Şenocak, pandemi dönemi belirsizliklerinin ardından pazarların yeniden açılmaya başladığa işaret ederek, bu yılki ihracatın öngördükleri gibi 30 milyon dolar hedefini yakalayacağını belirtti.
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SAĞLIKLI BESLENME DUYARLILIĞI ARTTI
Anuga’nın organik gıdaya ayrılan salonunda Türkiye ulusal bölümünde yer alan iki şirketten biri Mom’s Natural Foods. Üç yıl önce ihracata başladıklarını belirten Dış Ticaret Müdürü Ümit Şenol, geçen yıl 500 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti. Pandemi döneminde sağlıklı beslenme konusundaki duyarlılığın artttığını kaydeden Şenol, şirketin ürünlerinin yüzde 15’inin organik, yüzde 35’inin glutensiz olduğunu söyledi. “Bu süreçte iç piyasada ürünlerimize talep yükseldi. Atıştırmalıklar alanında‚ marketler lideri olduk. Bu dönemde bazı yabancı markaları da Türkiye pazarından uzaklaştırdık” diyen Şenol, temelleri 10 yıl önce atılan şirketin İstanbul’dan Gebze’ye taşınmasıyla üretim kapasitesinin arttığını belirtti. Türkiye’de organik ürün tarımının yetersiz kaldığını belirten Şenol, “Başlangıçta yüzde 100 Türkiye’den tedarik ettiğimiz hammadeyle üretime kararlıydık. Ancak maalesef Türkiye’de organik hammadde sıkıntısı çok büyük. Artık dışarıdan glutensiz yulaf, fındık, ceviz, badem almak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.
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BAŞARILI KADIN GİRİŞİMCİLER
Anuga gıda fuarındaki Türkiye ulusal katılımında yer alan şirketlerden Batır ve Talya Foods, ‘Yükselen Markalar’ projesinde seçilen en başarılı iki kadın girişimci tarafından kurulmuş. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Bilgiyi Ticaretleştirme Merkezi’nin (BTM) kadın girişimciler ortak projesi ‘Yükselen Markalar’ın gıda kategorisindeki en iyilerinden Başak Duru’nun İstanbul’da üç yıl önce kurduğu Batır, çeşitli kuru yemişlerden üretilen besleyici ve yenilikçi ezme çeşitleriyle Türkiye’de 100’e yakın noktada sağlıklı beslenmeye öncelik veren tüketicilerle buluşuyor. “Lezzetten ödün vermeden sağlıklı gıda üretimini” hedeflediklerini belirten Başak Duru, besleme özelliği yüksek ürünlerin katkı maddesi, koruyucu, renklendirici, gluten, kıvam artırıcı, şeker ilavesi içermediğini kaydetti.‘BUNLARI NEDEN BİZ ÜRETMİYORUZ’Diğer yükselen marka da Meltem Öztürk’ün dört yıl önce Antalya’da kurduğu ‘Talya Foods’. Öztürk, kendisinin ve kızının glutensiz beslenmesi için başlattığı araştırmalar sonucu “Bunları neden biz üretmiyoruz?” diyerek, turizmi bırakarak ‘glutensiz beslenmesi gereken insanları hizmet’e karar vermiş. ‘Talya Foods’un çeşitli organik makarna, şehriye, un ve hazır çorbadan oluşan tüm ürünlerinin hepsinin de organik, glutensiz, vegan, katkı ve koruyucu madde içermediğini belirten Öztürk, bunların Türkiye’de 600 noktada ve internet üzerinden satışa sunulduğunu vurguladı.