Türk firmalarının Anuga çıkarması!

‘SADECE İHRACAT YAPIYORUZ’ Türkiye’de kuru kayısı, incir ve üzüm alanında iddialı aile şirketlerinden Usta Gıda, fuara her yıl olduğu yine aynı yerdeki bağımsız standıyla katıldı. 1933 yılında kurulan şirketin yönetimindeki üçüncü kuşak temsilcilerinden Ceyda Usta Ük, “Fuara bağımsız katılım bizim için daha verimli. Her fuarda aynı yerdeyiz. Buradaki komşularımız bile aynı. Burası dünyanın her yerinden müşterilerimizin büyük bir bölümüyle buluşmak, görüşmek için çok pratik” dedi. İzmir ve Malatya’daki fabrikalarda kuru kayısı, incir ve üzümden çeşitli kesimler ve ambalajla çeşitlendirilen üretimin yüzde 100’ünü ihraç ettiklerini belirten Usta Ük, Türkiye’de ihracatta ilk 1000 firma içinde yer aldıklarını vurguladı.