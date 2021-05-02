Türk esnafı ziyaret etti

Böyle bir bilgilendirmenin iş insanlarını yanlış yatırım yapmaktan koruyacağını belirten Üstünsürmeli, “Mesela böyle bir yere dükkân açıyoruz üç sene sonra bir karar veriliyor, cadde kapatılıyor. Park yasağı konuluyor bu da büyük zarar veriyor insanlara. Ayrıca caddede yeterince polis yok. Dışarı masa koyduk, her masaya 10 tane profesyonel dilenci geliyor” dedi.