Türk esnafı ziyaret etti

Londra Büyükşehir Belediye Başkanı Sadiq Khan, 6 Mayıs Perşembe günü yapılacak yerel seçimler için yürüttüğü kampanya çalışmaları kapsamında, çoğunlukla Türkiye kökenli esnafın işlettiği 24 saat açık marketleri ve restoranlarıyla tanınan Harringay semtini ziyaret etti.
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Khan ile birlikte semti ziyaret eden heyette Hornsey ve Wood Green milletvekili Catherine West, Haringey Belediye Meclisi Başkanı Joseph Ejiofor, Londra Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Joanne McCartney, Haringey Belediye Başkanı Adam Jogee, Kabine Üyesi Meclis Üyesi ve Londra Belediyesi Meclis Üyesi adayı Emine İbrahim, Sarah William, Erdal Doğan ve kabine üyesi Seema Chandwani yer aldı.
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Khan’ın esnaf ziyaretleri sırasında Harringay bölgesinin ünlü mekanlarından Antepliler Döner, Antepliler Künefe, Antepliler Restaurant ve Antepliler Baklava’nın sahibi Gaziantepli Ahmet Üstünsürmeli, Başkan Khan’ı kapıda karşıladı.
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Oruçlu olan Sadiq Khan’a pakit olara Antep baklavası ikram edildi. Sadiq Khan, pasta ustası tarafından hazırlanan ve üzerinde “Sayın Sadiq Khan, Haringey’e Hoş Geldiniz” yazılı pastasını da kesti.
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İş insanı Ahmet Üstünsürmeli, Khan ile yaptığı kısa sohbette kentle ilgili planlamalar konusunda bölge esnafının bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.
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Böyle bir bilgilendirmenin iş insanlarını yanlış yatırım yapmaktan koruyacağını belirten Üstünsürmeli, “Mesela böyle bir yere dükkân açıyoruz üç sene sonra bir karar veriliyor, cadde kapatılıyor. Park yasağı konuluyor bu da büyük zarar veriyor insanlara. Ayrıca caddede yeterince polis yok. Dışarı masa koyduk, her masaya 10 tane profesyonel dilenci geliyor” dedi.
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Haringay semtinin bir diğer gözde mekânı Gökyüzü Restaurant’ın yöneticisi Ercan Yavuz da, Khan’ın, işlerin nasıl gittiğini ve personel açığının olup olmadığını sorduğunu belirtti.
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Yavuz “İşlerimiz fena değil. Şu an paket servis yapıyoruz. Kapı önünde de masalar var. Tam açılış 17 Mayıs’ta olacak. Personel sıkıntısı olacağını düşünüyorum. Yoğun salgın döneminde çalışanların büyük çoğunluğu ülkelerine dönmüştü. Tekrar dönecekler mi bilmiyoruz” dedi.
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Haringay Belediyesi’nin genç Belediye Meclisi Üyesi Erdal Doğan da, Khan’ın seçim çalışmaları konusunda kendisinden bilgi istediğini ve bu konuda kendisini dinleyip, notlar aldığını kaydetti. (Sarah William, Kabine Üyesi Emine İbrahim (önde ortada), Haringey Belediye Başkanı Adam Jogee, Sarah William, Erdal Doğan (arka sırada, sağda) ve Kabine Üyesi Seema Chandwani.)
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Ziyaret sırasında, caddede ve restoranlarda belediye başkanıyla karşılaşan Türkiye kökenliler bol bol fotoğraf çektirdi.