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Esma MURAT- Ömer HASAR /İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 11:10 | 

Türk doktorları dünyada bir ilki gerçekleştirdi... Alıcı ve vericinin koronavirüs geçirdiği ilk böbrek nakli yapıldı

DÜNYADA ilk kez İstanbul'daki devlet hastanesinde yapılan operasyonla koronavirüsü atlatmış alıcıya yine Kovid-19 geçirmiş bir vericiden alınan böbrek nakledildi. 50 yaşındaki Mustafa Yıldırım, yeğeni 31 yaşındaki Ceyhun Yıldırım’a böbreğini verdi. Böbrek Nakli Kliniği Şefi Doç. Dr. Eyüp Veli Küçük, "Hastaların sağlık durumu iyi, tedavileri devam ediyor, koronavirüs organ nakline engel değil" dedi.

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